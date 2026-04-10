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ठगों ने खुद को बताया तांत्रिक, समस्या सुलझाने के नाम पर लगाई लाखों की चपत, ठगे 17 लाख

Jabalpur News-सिवनी में तांत्रिक बनकर दो ठगों ने एक व्यक्ति को लाखों की चपत लगा दी. आरोपियों ने पारिवारिक समस्याओं के समाधान के नाम पर 17 लाख 65 हजार रुपए ठग लिए. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:46 PM IST
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ठगों ने खुद को बताया तांत्रिक, समस्या सुलझाने के नाम पर लगाई लाखों की चपत, ठगे 17 लाख

Fraudsters Duped Man of 17 Lakhs-जबलपुर के नर्मदा तट गौरीघाट पर श्रद्धा लेकर पहुंचे एक व्यक्ति को तांत्रिकों के भेष में दो ठगों ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर लाखों रुपए की चपत लगा दी. सिवनी जिले के घंसौर निवासी चंद्रकांत सोनी से पारिवारिक समस्याओं के समाधान के नाम पर आरोपियों ने कुल 17 लाख 65 हजार रुपए ठग लिए. इस मामले की शिकायत के बाद जबलपुर की कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. 

गौरीघाट पर बिछाया ठगी का जाल
घटना की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई, जब सिवनी निवासी चंद्रकांत सोनी नर्मदा दर्शन के लिए जबलपुर के गौरीघाट आए थे. यहां तट पर बैठे दो व्यक्तियों ने उन्हें देखने ही दावा किया कि वे बहुत बड़ी पारिवारिक परेशानी में हैं. खुद को तांत्रिक बताने वाले एक व्यक्ति ने अपना नाम सुभाष बताया और विश्वास दिलाया कि वे अपनी तंत्र विद्या से उनकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे. मानसिक रूप से परेशान चंद्रकांत उनकी बातों में आ गए. 

लाखों की ठगी की
आरोपियों ने चंद्रकांत को समाधान के तौर पर महंगी आयुर्वेद औषधियां खरीदने की सलाह दी. सबसे पहले उन्हें जबलपुर के दमोहनाका स्थित साईंनाथ आयुर्वेद प्रतिष्ठान भेजा गया, जहां से उनसे 5 लाख 25 हजार रुपए की दवाइयां खरीदवाई गईं. जब चंद्रकांत ने बताया कि उनकी समस्या हल नहीं हुई, तो ठगों ने उन्हें नागपुर के पंचवटी आयुर्वेद प्रतिष्ठान का पता दिया. दवाओं के नाम पर उनसे 12 लाख 40 हजार रुपए का भारी-भरकम बिल भरवाया गया. 

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नागपुर से प्रयागराज तक खेल
हैरानी की बात यह है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ. इसके बाद आरोपियों ने उन्हें प्रयागराज के एक और केंद्र का पता दिया. वहां भी साढ़े सात लाख रुपए का बिल थमाया गया. लगातार पैसे खर्च करने और कोई परिणाम नहीं मिलने पर चंद्रकांत को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ. 

पुलिस जांच में जुटी
इसके बाद पीड़ित चंद्रकांत सोनी ने कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब उन मोबाइल नंबरों और बैंक ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है जिनके माध्यम से ठगी की गई. साथ ही, उन आयुर्वेद प्रतिष्ठानों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जहां से लाखों की बिल बनवाए गए थे.

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