'आई रे जवानी जैसे रुत तूफानी...', गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस, वीडियो वायरल होने के बाद भड़का हिंदू धर्म सेना

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जबलपुर के गौर इलाके में गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने एडिशनल एसपी कार्यालय पहुंचकर वीडियो सोप नव संबंधित युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने वीडियो गौर चौकी प्रभारी को भेजकर जांच के निर्देश दिए. हिंदू धर्म सेवा ने शिकायत की है कि गौर इलाके का मामला है जिसमें की गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस किया जा रहा है. शुभम बैरागी नाम के युवक और उसके साथियों द्वारा डांस करने का दावा किया गया. एडिशनल एसपी का कहना है की जांच के बाद मामले में कार्रवाई होगी.
हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों का आरोप है कि वीडियो में कुछ युवक गणेश प्रतिमा के सामने नाचते हुए दिख रहे हैं. संगठन का दावा है कि डांस के दौरान आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे और एक युवक, जिसने महिलाओं जैसे कपड़े पहने थे, अश्लील हरकतें कर रहा था. इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए संगठन ने कार्रवाई की मांग की है.
हिंदू धर्म सेना का आरोप
संगठन के राज्य अध्यक्ष धीरज राजपूत ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ता जिले भर के अलग-अलग गणेश पंडालों में हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं. उनका दावा है कि कुछ पंडालों में जुआ खेलने और अश्लील डांस करने की शिकायतें भी सामने आई हैं. इस बीच बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें शुभम बैरागी नाम का एक युवक और उसके साथी डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
जांच में जुटी पुलिस
एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को दी गई शिकायत में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने वीडियो में दिख रहे युवकों और संबंधित गणेश समिति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. संगठन ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो कार्यकर्ता उस जगह पर जाएंगे और मामला अपने हाथ में ले लेंगे. ASP ने बताया कि, शिकायत के साथ डांस का वीडियो भी मिला है, जिसे जांच के लिए गौर पुलिस चौकी के इंचार्ज को भेज दिया गया है. वीडियो से पता चलता है कि शुभम बैरागी नाम के व्यक्ति ने आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया था. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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