'आई रे जवानी जैसे रुत तूफानी...', गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस, वीडियो वायरल होने के बाद भड़का हिंदू धर्म सेना

जांच में जुटी पुलिस

एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को दी गई शिकायत में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने वीडियो में दिख रहे युवकों और संबंधित गणेश समिति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. संगठन ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो कार्यकर्ता उस जगह पर जाएंगे और मामला अपने हाथ में ले लेंगे. ASP ने बताया कि, शिकायत के साथ डांस का वीडियो भी मिला है, जिसे जांच के लिए गौर पुलिस चौकी के इंचार्ज को भेज दिया गया है. वीडियो से पता चलता है कि शुभम बैरागी नाम के व्यक्ति ने आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया था. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.