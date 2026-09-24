Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /आई रे जवानी जैसे रुत तूफानी..., गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस, वीडियो वायरल होने के बाद भड़का हिंदू धर्म सेना

'आई रे जवानी जैसे रुत तूफानी...', गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस, वीडियो वायरल होने के बाद भड़का हिंदू धर्म सेना

जबलपुर के गौर इलाके में गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. हिंदू धर्म सेना ने ASP कार्यालय पहुंचक संबंधित युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Written ByKuldeep BabeleEdited ByPooja
Published: Sep 24, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:24 AM IST
'आई रे जवानी जैसे रुत तूफानी...', गणेश प्रतिमा के सामने अश्लील डांस, वीडियो वायरल होने के बाद भड़का हिंदू धर्म सेना

About the Author

Kuldeep Babele

Kuldeep Babele

कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवजातों की जान बचाने MP में अनूठी पहल, वन स्टॉप सेंटर के बाहर लगा पालना
2
3
4
5