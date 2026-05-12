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जबलपुर में दर्दनाक हादसा, रामसागर तालाब में नहाने गए दो युवक डूबे, दोस्त को बचाने के चक्कर में गई दोनों की जान

Jabalpur News: जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर गोसलपुर स्थित रामसागर तालाब में दो युवक डूब गए. बताया जा रहा है कि एक युवक का पैर फिसलने वह गहरे पानी में चला गया, इसी दौरान दोस्त को बचाने के चक्कर में दूसरा युवव उसे बचाने पहुंचा और दोनों की डूबने से मौत हो गई. 

 

Edited By:  Pooja|Last Updated: May 12, 2026, 02:11 PM IST
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जबलपुर में दर्दनाक हादसा, रामसागर तालाब में नहाने गए दो युवक डूबे, दोस्त को बचाने के चक्कर में गई दोनों की जान

Jabalpur News: जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर गोसलपुर स्थित रामसागर तालाब में दो युवक डूब गए. घटना सोमवार शाम की है, जहां गांव के बाहर डेरा लगाकर परिवार के साथ रहने वाले तीन लड़के नहाने के लिए तालाब गए थे. काफी देर तक नहाने के बाद आचानक ही 19 वर्षीय इरावत का पैर फिसल गया, और वह गहरे पानी में चला गया. इरावत को डूबते देख अर्जुन उसे बचाने पहुंचा, तो वह भी डूबने लगा. कुछ ही देर में देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में डूब गए.

घटना के समय पास ही 20 वर्षीय करण भी खड़ा था, दोनों को पानी में डूबते देख वह दौड़कर डेरा पहुंचा और सारी घटना बताई. जानकारी मिलते ही परिवार संग आसपास रहने वाले लोग बड़ी संख्या में तालाब के पास पहुंचे, और दोनों को तलाश करना शुरू किया. कुछ ही देर बाद गोसलपुर थाना पुलिस का स्टाफ भी गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू करना शुरू किया. रात हो जाने के कारण दोनों का पता नहीं चल पाया.

पसरा मातम

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मंगलवार को एक बार फिर पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू शुरू किया गया है. मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे 21 वर्षीय अर्जुन का शव तालाब के बीच में फैली झाड़ियों में फंसा मिला. जिसे कि निकालकर परिजनों को सौंपा गया है. 19 वर्षीय इरावत अभी भी लापता है, जिसकी तलाश लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार वाले गांव के बाहर डेरा लगाकर रहते है. बीते कुछ साल पहले जबलपुर आए थे और इसके बाद फिर गोसलपुर में मंदिर के पास डेरा लगाकर रहते थे.

नहाने के दौरान हुआ हादसा

गोसलपुर थाना प्रभारी गाजीवती पुषाम के मुताबिक गोसलपुर स्थित रामसागर तालाब में सोमवार की शाम को ग्राम झुग्गी बस्ती में रहने वाले इरावत, अर्जुन और करन तीनों रामसागर तालाब में नहाने आए थे. नहाते वक्त इरावत गहरे पानी में डूब गया, जिसे बचाने अर्जुन भी गहरे पानी में चला गया, और फिर दोनों डूब गए. तीसरा युवक करण दोनों को डूबता देख तत्काल दौड़ लगाकर अपने झुग्गी बस्ती में पहुंचकर परिजनों को बताया मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय जनों के द्वारा पुलिस को खबर दी गई.

मौके पर पहुंचे तहसीलदार 

मौके पर सिहोरा तहसीलदार रूपेशवरी कुंजम नायब तहसीलदार जयभान सिंह ऊइके ने गोताखोरों को बुलाकर मोटर वोट के माध्यम से रामसागर तालाब में घटनास्थल में शवों के ढूंढने के प्रयास किए गए परंतु रात हो जाने के कारण बचाव कार्य प्रभावित हुआ. घटना की सूचना मिलते ही सिहोरा विधानसभा के विधायक संतोष बरकड़े भी घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए परिजनों को शासन से सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिलाया. 

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