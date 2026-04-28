OBC Reservation: MP में ओबीसी आरक्षण पर फिर टली सुनवाई, अब 13 मई से लगातार 3 दिन होगी हियरिंग

OBC Reservation 27 Percent MP: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की राह देख रहे लाखों युवाओं और पक्षकारों को जबलपुर हाई कोर्ट से एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है. 27 अप्रैल से शुरू हुई लगातार तीन दिनों की फाइनल सुनवाई दूसरे दिन ही तकनीकी पेंच में फंसकर टल गई. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर होकर आई कुछ याचिकाओं का रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सका, जिसके कारण जस्टिस की बेंच ने सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला लिया. अब इस मुद्दे पर आखिरी बहस के लिए 13, 14 और 15 मई की नई तारीखें तय की गई हैं, जो इस कानूनी लड़ाई का भविष्य तय करेंगी.

बता दें कि अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अभी अधूरी है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द दिल्ली से पूरा रिकॉर्ड मंगवाकर दस्तावेज अपलोड करवाएं. सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने इस दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि जब भी मामले में निर्णायक मोड़ आता है, किसी न किसी वजह से देरी हो जाती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले के लिए विशेष बेंच बनाकर तीन महीने के भीतर निपटारे का सुझाव दिया है.

सरकार की तरफ से कौन करेगा पैरवी

सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी कौन करेगा, इसे लेकर भी स्थिति अब साफ हो गई है. महाधिवक्ता ने कोर्ट में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश पेश करते हुए बताया कि केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे. कोर्ट ने पहले ही सभी वकीलों से उनकी दलीलों के लिए लगने वाले समय का ब्यौरा मांग लिया है. सरकार द्वारा बड़े वकीलों को मैदान में उतारना यह दर्शाता है कि आगामी मई की सुनवाई कितनी अहम होने वाली है, जहां दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ आमने-सामने होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

27 फीसदी आरक्षण से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण से जुड़ा है, जिसकी वजह से कई भर्ती परीक्षाएं और नियुक्तियां लंबे समय से अटकी हुई हैं. अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोई ठोस फैसला आएगा, लेकिन अब उन्हें मई के मध्य तक का इंतजार और करना होगा. हाई कोर्ट का कहना है कि दस्तावेजों की कमी के बिना सुनवाई शुरू करना मुमकिन नहीं है. अब देखना होगा कि क्या 13 मई को शुरू होने वाली सुनवाई इस सालों पुराने कानूनी गतिरोध को खत्म कर पाएगी या तारीखों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!