जबलपुर में ब्रिज से नीचे गिरी 'मौत', कार और बाइक पर पलटा हाइवा, 2 की मौत, 6 लोग घायल

Jabalpur Accident News-मध्यप्रदेश के जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे-45 पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. शाहपुरा थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर चल रही कार पर हाईवा गिर गया. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल एक मौते की पुष्टि हुई है. वहीं 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलते ही शहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. इसके बाद घयालों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों का इलाज जारी है.

एक मौत की हुई पुष्टि

इस घटना को लेकर शहपुरा थाना प्रभारी प्रवीण धुर्वे ने बताया कि कार में सवार 4 लोगों की इलाज के लिए भेजा गया है. अभी तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हादसे में दो लोगों की जान गई है, जिनमें हाईवा ड्राइवर, अंकित मलिक निवासी रोहतक और बाइक चालक बलराम अवस्थी निवासी जबलपुर की मौत हुई है. रेस्क्यू का काम तेजी से जारी है. हाईवा हटने के बाद मृतकों की सही संख्या का पता चल पाएगा.

परिवार शादी में जा रहा था

शहपुरा टीआई प्रवीण धुर्वे ने बताया कि भोपाल का शुक्ला परिवार शादी समारोह में शामिल होने रीवा जा रहा था. कार में एक महिला सहित कुल पांच लोग सवार थे. हादसे से करीब एक घंटे पहले परिवार ने हाईवे किनारे स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया था.हाईवा ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मंत्री ने जताया दुख

इस हादसे पर मंत्री राकेश सिंह ने दुख जताया है. एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहपुरा क्षेत्र में ओवरब्रिज से हाईवा के कार पर गिरने की घटना अत्यंत हृदयविदारक है. इस दुःखद घटना के बारे में संबंधितों से जानकारी प्राप्त कर घायलों के त्वरित तथा बेहतर उपचार की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश दिए हैं. दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकमय परिवारजन के साथ हैं. माँ नर्मदा जी से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभप्रदान करें तथा दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.ॐ शांति

