लग्जरी कार छोड़ साइकिल से कोर्ट पहुंचे जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस, कहा-तेल बचाना है

Save Petrol Diesel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल-डीजल का संयमित इस्तेमाल करने की मांग की है. पीएम की अपील का असर एमपी में भी हो रहा है. मंगलवार के दिन इसका नजारा देखने को मिला. जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल अपनी लग्जरी कार छोड़कर साइकिल चलाते हुए कोर्ट पहुंचे. उन्होंने लोगों को तेज बचाने की अपील की है. दो दिन पहले पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने और एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी. जिसके बाद इसका असर दिखना शुरू हुआ है.

जबलपुर में चलाई 3 किलोमीटर साइकिल

एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने बुधवार को अपने सिविल लाइंस स्थित आवास से करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे. उन्हें साइकिल से अदालत आते देख रास्तेभर लोगों में उत्सुकता बनी रही. हाईकोर्ट परिसर में भी कर्मचारियों और आम लोगों की नजरें उन पर टिकी रहीं. क्योंकि आम तौर पर जो जज कार से हाईकोर्ट पहुंचते थे. वह साइकिल से कोर्ट पहुंचे तो सब देखते रह गए.जस्टिस बंसल ने कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि हाईकोर्ट के जज साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार साइकिल चलाने की आदत अपनानी चाहिए. इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी.

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जस्टिस बंसल ने बताया कि उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा से प्रेरणा मिली. उनकी पहल से प्रभावित होकर उन्होंने भी साइकिल से अदालत जाने का निर्णय लिया. इस पहल का असर हाईकोर्ट कर्मचारियों पर भी दिखाई दिया और कुछ कर्मचारी बैग व टिफिन के साथ साइकिल से आते-जाते नजर आए.

पीएम मोदी ने की थी अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की थी. उन्होंने लोगों को मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया था, ताकि ऊर्जा की बचत हो और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके. जिसके बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया है.

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