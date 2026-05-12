Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3214373
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

लग्जरी कार छोड़ साइकिल से कोर्ट पहुंचे जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस, कहा-तेल बचाना है

Jabalpur High Court Justice: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस डीडी बंसल मंगलवार के दिन लग्जरी कार छोड़कर साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे. उन्होंने लोगों से तेल बचाने की अपील की है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 12, 2026, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे हाईकोर्ट के जस्टिस
साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे हाईकोर्ट के जस्टिस

Save Petrol Diesel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल-डीजल का संयमित इस्तेमाल करने की मांग की है. पीएम की अपील का असर एमपी में भी हो रहा है. मंगलवार के दिन इसका नजारा देखने को मिला. जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल अपनी लग्जरी कार छोड़कर साइकिल चलाते हुए कोर्ट पहुंचे. उन्होंने लोगों को तेज बचाने की अपील की है. दो दिन पहले पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने और एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी. जिसके बाद इसका असर दिखना शुरू हुआ है. 

जबलपुर में चलाई 3 किलोमीटर साइकिल 

एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने बुधवार को अपने सिविल लाइंस स्थित आवास से करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे. उन्हें साइकिल से अदालत आते देख रास्तेभर लोगों में उत्सुकता बनी रही. हाईकोर्ट परिसर में भी कर्मचारियों और आम लोगों की नजरें उन पर टिकी रहीं. क्योंकि आम तौर पर जो जज कार से हाईकोर्ट पहुंचते थे. वह साइकिल से कोर्ट पहुंचे तो सब देखते रह गए.जस्टिस बंसल ने कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि हाईकोर्ट के जज साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार साइकिल चलाने की आदत अपनानी चाहिए. इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जस्टिस बंसल ने बताया कि उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा से प्रेरणा मिली. उनकी पहल से प्रभावित होकर उन्होंने भी साइकिल से अदालत जाने का निर्णय लिया. इस पहल का असर हाईकोर्ट कर्मचारियों पर भी दिखाई दिया और कुछ कर्मचारी बैग व टिफिन के साथ साइकिल से आते-जाते नजर आए. 

पीएम मोदी ने की थी अपील 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की थी. उन्होंने लोगों को मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया था, ताकि ऊर्जा की बचत हो और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके. जिसके बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया है. 

ये भी पढ़ेंः पीएम की अपील भूल गए मंत्री जी? काफिले में 15 गाड़ियां देख भड़की कांग्रेस, मचा बवाल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

save petrol dieseljabalpur news

Trending news

khandwa news
पीएम की अपील भूल गए मंत्री जी? काफिले में 15 गाड़ियां देख भड़की कांग्रेस, मचा बवाल
Mohan Yadav
असम में नई सरकार का आगाज: शपथ ग्रहण में पहुंचे CM मोहन यादव, हिमंता सरमा को दी बधाई
jabalpur news
जबलपुर में दर्दनाक हादसा, रामसागर तालाब में नहाने गए दो युवक डूबे...
indore news
इंदौर में गहराया जल संकट, पानी को लेकर मटके के साथ अनोखा प्रदर्शन, पार्षद ने की मांग
Panna news
पन्ना में शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, 4 महीने पहले रिटायर हुए शिक्षक को थमाया नोटिस
neet ug 2026
NEET UG में MP के कितने छात्र? पेपर रद्द होने से बढ़ी टेंशन, अब आगे क्या होगा
bhind road accident news
दंदरौआ धाम मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, लोडिंग वाहन पेड़ से टकराई, 3 की मौत
Alirajpur news
'मनसूह' है एमपी का ये सरकारी डाक बंगला! जिस भी विधायक ने लिया वो नहीं रहा दुनिया में
bhopal crime news​
भोपाल में 7 मिनट में 70 लाख पार, सब्बल से ताला तोड़कर सोना-चांदी और कैश ले उड़े चोर
gwalior court order
तत्कालीन SP राजेश चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, ग्वालियर कोर्ट का आदेश