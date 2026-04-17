मदन महल के 600 परिवारों को बड़ी राहत, विस्थापन पर हाईकोर्ट की रोक, जबलपुर निगम कमिश्नर-कलेक्टर को नोटिस जारी

Jabalpur High Court: मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए जा रहे करीब 600 परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि प्रशासन पहले यह स्पष्ट करे कि जिन स्थानों पर परिवारों को बसाया जा रहा है, वहां क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

Jabalpur High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने मदन महल की पहाड़ियों से विस्थापित की जा रहे हैं, परिवारों के विस्थापन पर रोक लगा दी है. लगभग 600 परिवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, जहां पर इन्हें विस्थापित किया जा रहा है पहले प्रशासन बताए कि वहां किस तरह की सुविधा दी गई हैं और इसको लेकर राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही अगली पेशी पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है कि मदन महल पहाड़ी से जिनको विस्थापित किया जा रहा है. उनको विस्थापन स्थल पर किस तरह की सुविधा प्रदान की गई हैं, इस बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट की जाए. वहीं मदन महल की पहाड़ी पर रहने वालों का कहना है कि वह लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं यहां से विस्थापित होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि जहां पर उनको स्थापित किया जा रहा है, वहां पर मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो. हाल ही में कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है, लेकिन वहां पर उन्होंने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही उनका कहना है कि विस्थापन में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो पहले भी विस्थापन में इसी प्रकार का भेदभाव किया गया था. हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और मामले में 18 अप्रैल को एक बार फिर सुनवाई होगी. लोगों की मांग एस कौरव याचिकाकर्ता का कहना है कि मदन महल पहाड़ी से विस्थापित होने वाले लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं. कई लोगों की तो तीन पीढ़ियां यहां पर गुजर चुकी हैं और वह यहां पर टैक्स भी दे रहे थे. इसके बाद अब प्रशासन के फरमान के चलते उन्हें यहां से अलग होना पड़ रहा है. विस्थापन का दर्द तो उन्हें है लेकिन उनका कहना है कि वह नई जगह पर जाने के लिए तैयार हैं बस शर्त है कि वहां पर सभी प्रकार की सुविधा उन्हें प्रदान की जाएं. हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत जबलपुर की मदन महल पहाड़ी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई प्रशासन लगातार कर रहा है. अतिक्रमण कार्यों को भी यहां से अलग कर दूसरी जगह स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ऐसे में अब हाई कोर्ट का आदेश विस्थापितों को जरूर राहत देने वाला है क्योंकि वह भी चाहते हैं कि जहां पर वह विस्थापित हो वहां पर सारी सुविधाएं मिले. हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें राहत जरूर मिली है ये भी पढ़ें : MP में जनगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, घर बैठे मोबाइल से भरें अपनी जानकारी; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे