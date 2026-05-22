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MP सरकार में लीगल एडवाइजर रह चुका है पति समर्थ सिंह, द्विशा की मौत के बाद से फरार, अग्रिम जमानत पर HC में सुनवाई

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के बहुचर्चित द्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद द्विशा शर्मा के पति ने समर्थ सिंह ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है.अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

 

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 22, 2026, 09:49 AM IST
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MP सरकार में लीगल एडवाइजर रह चुका है पति समर्थ सिंह, द्विशा की मौत के बाद से फरार, अग्रिम जमानत पर HC में सुनवाई

Twisha Sharma Death Case:  भोपाल के बहुचर्चित द्विशा शर्मा मौत मामले में फरार चल रहे पति समर्थ सिंह ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है. द्विशा की मौत के बाद से फरार पति समर्थ सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

जानकारी के अनुसार पति समर्थ सिंह ट्विशा शर्मा मौत से जुड़े मामले में आरोपी हैं. उन पर ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप हैं. इससे पहले भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी ने समर्थ सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की.

एमपी सरकार का लीगल एडवाइजर था ट्विशा शर्मा
इसी बीच समर्थ सिंह को लेकर नई अहम जानकारी सामने आई है. जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह मध्यप्रदेश सरकार का लीगल एडवाइजर रह चुका है. वह जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक सरकार के साथ काम कर चुका है. इस खुलासे के बाद मृतका के परिजनों ने आशंका जताई है कि समर्थ का ये सरकारी कनेक्शन मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है.

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ट्विशा के पिता का आरोप
इस बीच यह भी सामने आया है कि ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला ने कई जजों और प्रभावशाली लोगों को फोन किए थे. उसने सिर्फ एक या दो लोगों को ही फोन नहीं किया, बल्कि 46 अलग-अलग नंबरों पर संपर्क किया. ट्विशा के पिता ने ये नंबर जारी किए हैं. ट्विशा का निधन 12 मई को हुआ था. उनके पिता का आरोप है कि 13 मई को आरोपी सास गिरिबाला सिंह ने कई जजों को फोन किए थे.

 समर्थ सिंह पर 30,000 का इनाम
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया है कि ट्विशा शर्मा मामले फरार समर्थ सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. समर्थ सिंह पर इनाम की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है. साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया है और समर्थ का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि 12 मई को ट्विशा शर्मा भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं थी. उनके परिवार ने समर्थ सिंह और उनकी सास पर दहेज उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप लगाया है. 

ये भी पढ़ें : MP Breaking News LIVE: ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, CM मोहन की बैठक का दूसरा दिन, पढ़ें बड़ी खबरें

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