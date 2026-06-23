पति ने ऑटो रुकवाकर पत्नी को सरेराह पीटा, बचाने आए युवक को भी चमकाया, वीडियो वायरल

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Husband Beats Wife-मध्यप्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के गोरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलहरी इलाके में बीच सड़क पर पति-पत्नी के बीच जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ. इस दौरान पति ने अपनी पत्नी के साथ सरेराह मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
ऑटो का पीछा कर रोका रास्ता
यह घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, एक युवक ऑटो का पीछा करते हुए बिलहरी इलाके तक पहुंचा. जैसे ही ऑटो रुका, उसने उसमें बैठी महिला को नीचे उतारा और विवाद करने लगा. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने बीच सड़क पर ही महिला को पीटना शुरू कर दिया.
बचाने आए शख्स से भी उलझा पति
जब सड़क पर हंगामा बढ़ते देख मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी पति उनसे भी भिड़ गया. महिला को बचाने आए एक अन्य युवक के साथ बी उसका विवाद हुआ. यह पूरा तमाशा सड़क पर करीब आधे घंटे तक चलता रहा और इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया.
दूसरे युवक के साथ घूमने की बात
स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि पति ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे युवक के साथ घूमते हुए देख लिया था. इसी शक के चलते वह गुस्से में उसका पीछा करते हुए बिलहरी पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, पुलिस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
मौके पर पहुंची पुलिस
हंगामे की सूचना मिलते ही गोरा बाजार थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. लेकिन पुलिस के आने से पहले ही पति-पत्नी वहां से जा चुके थे. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान अभी तक किसी भी पक्ष ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत मिलती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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