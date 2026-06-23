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पति ने ऑटो रुकवाकर पत्नी को सरेराह पीटा, बचाने आए युवक को भी चमकाया, वीडियो वायरल

Jabalpur News-जबलपुर में शक के चलते एक पति ने ऑटो का पीछा कर उसे रुकवाया और बीच सड़क पर पत्नी के साथ मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों पक्ष नहीं मिले, न ही उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:45 PM IST
पति ने ऑटो रुकवाकर पत्नी को सरेराह पीटा, बचाने आए युवक को भी चमकाया, वीडियो वायरल

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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