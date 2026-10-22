जबलपुर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत; 10 से ज्यादा झुलसे

440 वोल्ट के बिजली के तार हाईटेंशन लाइन की संपर्क में आने से करंट तेजी से फैल गया और तार टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गया. इसकी चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं. ट्रैक्टर बैठे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवकों की पहचान विकास राजपूत और प्रिंस चौहान के रूप में हुई है. वहीं तीसरे युवक ने गुरुवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है.