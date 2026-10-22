Add Zee Business As A Preferred Source
App

जबलपुर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत; 10 से ज्यादा झुलसे

जबलपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. हाईटेंशन तार की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

Written ByKuldeep Babele
Published: Oct 22, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Oct 22, 2026, 10:09 AM IST
जबलपुर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत; 10 से ज्यादा झुलसे
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Kuldeep Babele

Kuldeep Babele

कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दमोह में 66 साल से चली आ रही परंपरा, मां काली की विदाई से पहले खेला जाता है सिंदूर
2
3
4
5