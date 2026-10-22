जबलपुर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत; 10 से ज्यादा झुलसे

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मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है. प्रतिमा विसर्जन के दौरान करंट लगने से 3 युवकों की मौत हो गई है. जबकि 10 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि घायलों को इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है. इस घटना के बाद से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.
मिली जानकारी के मुताबिक, जिले के सिविल लाइन इलाके में प्रतिमा को नरीली तालाब में विसर्जन के लिए लोग लेकर जा रहे थे. इस दौरान 50 से ज्यादा लोग भी मौजूद थे. जब लोगों की भीड़ सिविल लाइन के पास पहुंची, तो 440 वोल्ट के बिजली के तार मूर्ति से टच कर रहे थे. इस दौरान बिजली के तारों को ऊपर उठाने के दौरान हादसा हो गया.
440 वोल्ट के बिजली के तार हाईटेंशन लाइन की संपर्क में आने से करंट तेजी से फैल गया और तार टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गया. इसकी चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं. ट्रैक्टर बैठे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवकों की पहचान विकास राजपूत और प्रिंस चौहान के रूप में हुई है. वहीं तीसरे युवक ने गुरुवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है.
बता दें कि इस घटना में मयंक राजपूत, विक्की रैकवार, मनीष राजपूत और आुष रैकवार समेत कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इन सभी घायलों को मझौली स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया. इनकी हालत गंभीर देखते हुए सभी घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर मिली है. सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है.
इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. खबर मिलते ही मझौली था प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची. जहां 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जब देखा गया कि कुछ घायलों की हालत ज्यादा खराब हो रही थी, उन सभी को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.