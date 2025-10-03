Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2946472
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कफ सीरप से बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा मामले में जबलपुर की सप्लाई कंपनी पर छापा, 66 बॉटल की गई फ्रीज

Jabalpur News-छिंदवाड़ा में बीते एक महीने में किडनी फेल होने की वजह से 9 बच्चों की मौत हो गई है. किडनी फेल से हुई बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप को माना जा रहा है. इसी मामले में जबलपुर में फार्मासिटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर पर छापामार कार्रवाई की गई है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कफ सीरप से बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा मामले में जबलपुर की सप्लाई कंपनी पर छापा, 66 बॉटल की गई फ्रीज

Raid at Jabalpur Pharmaceuticals Distributor-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कथित 9 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. बीते एक महीने में 9 बच्चों ने किडनी फेल होने की वजह से दम तोड़ दिया है. इस मामले में मध्य प्रदेश ड्रग एंड फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट ने जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा. यह छापेमारी कथित तौर पर कफ सिरप के कारण बीते एक महीने में 9 बच्चों की मौत की खबर सामने आने के बाद की गई है.

कफ सिरप के सेवन से मौत के आशंका
बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप को बड़ी वजह माना जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि घटिया कफ सिरप की वजह से किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई है. इस मामले की जांच की जा रही है. वहीं कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबर के बाद औषधि एवं औषधि विभाग ने जबलपुर में कटारिया फार्मास्युटिकल्स के वितरक पर छापा मारा. अधिकारियों का कहना है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने डेक्सट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी 13.5 मिलीग्राम/5 मिलीलीटर दवा के सेवन से बच्चों की मौत की सूचना के बाद तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

चेन्नई की कंपनी ने मंगवाया कफ सिरप
कटारिया फार्मास्युटिकल्स के वितरक राजपाल कटारिया ने पीटीआई से कहा, हमने छिंदवाड़ा में कफ सिरप की आपूर्ति की थी. इसे पीने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए. बीमार पड़ने के बाद बच्चों को नागपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया. 9 बच्चों की मौत हो गई. यह आपूर्ति छिंदवाड़ा में न्यू अपना एजेंसी, आयुष फार्मा और जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स को की गई थी. कफ सिरप चेन्नई की एक कंपनी से मंगवाया गया था. चेन्नई की कंपनी से 660 कोल्ड्रिफ कफ सिरप मंगवाई गई थी, जिसमें से 594 बॉटल कफ सीरप छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

लैब टेस्टिंग के भेजी सिरप
जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन ने पीटीआई को बताया, हमारी जांच के अनुसार, कटारिया फार्मास्युटिकल्स ने चेन्नई की एक कंपनी से कोल्ड्रिफ कफ सिरप की 660 बोतलें मंगवाई थीं. इनमें से 594 बोतलें छिंदवाड़ा में सप्लाई की गईं बाकी 66 बोतलों को रेफ्रिजरेट किया गया और 16 बोतलों को भोपाल लैब में लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है. बता दें कि बच्चों की मौत के बाद पांच सदस्यीय टीम जांच के लिए जबलपुर पहुंची है, इस टीम में छिंदवाड़ा, जबलपुर मंडला और बालाघाट के ड्रग और औषधि विभाग के अधिकारी शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें-नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, किडनी फेल होने से 3 और बच्चों की मौत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Chhindwada की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jabalpur newsmp newsmp latest news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 'मरमेड बेबी' का जन्म, दोनों पैर जलपरी जैसे जुड़े हुए थे, हुई मौत
mp news
'मैडम, अब तो मुझे जिंदा कर दो', सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित महिला मांग रही इंसाफ
Chhindwara News
नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, जिले में अब तक 9 बच्चों की मौत
Panna news
पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी, खेर माता के दर्शन के बाद मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा
mp invest news
अब एमपी में रोजगार की आएगी बाढ़! 5 अक्टूबर को सीएम गुवाहाटी में बनाएंगे 'प्लान'
smart meter
अब नहीं लगेंगे एमपी में स्मार्ट मीटर! भारी विरोध के बाद लगाई गई रोक, जानिए वजह
Mandsaur News
आग के बीच आस्था या मौत का खेल? मंदसौर में अंगारों से गुजरते लोग देख हर कोई दंग
mp news
छिंदवाड़ा में बढ़ी बच्चों की मौतें, पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत
surajpur news
न वायरल, न कैंसर…फिर आखिर कौन सी बला है ये? सूरजपुर में इस बीमारी से मचा हड़कंप
chhattisgarh news
ब्रेकअप से बौखलाया बॉयफ्रेंड, पेट्रोल पंप पर गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला
;