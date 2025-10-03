कफ सीरप से बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा मामले में जबलपुर की सप्लाई कंपनी पर छापा, 66 बॉटल की गई फ्रीज

Raid at Jabalpur Pharmaceuticals Distributor-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कथित 9 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. बीते एक महीने में 9 बच्चों ने किडनी फेल होने की वजह से दम तोड़ दिया है. इस मामले में मध्य प्रदेश ड्रग एंड फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट ने जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा. यह छापेमारी कथित तौर पर कफ सिरप के कारण बीते एक महीने में 9 बच्चों की मौत की खबर सामने आने के बाद की गई है.

कफ सिरप के सेवन से मौत के आशंका

बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप को बड़ी वजह माना जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि घटिया कफ सिरप की वजह से किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई है. इस मामले की जांच की जा रही है. वहीं कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबर के बाद औषधि एवं औषधि विभाग ने जबलपुर में कटारिया फार्मास्युटिकल्स के वितरक पर छापा मारा. अधिकारियों का कहना है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने डेक्सट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी 13.5 मिलीग्राम/5 मिलीलीटर दवा के सेवन से बच्चों की मौत की सूचना के बाद तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

चेन्नई की कंपनी ने मंगवाया कफ सिरप

कटारिया फार्मास्युटिकल्स के वितरक राजपाल कटारिया ने पीटीआई से कहा, हमने छिंदवाड़ा में कफ सिरप की आपूर्ति की थी. इसे पीने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए. बीमार पड़ने के बाद बच्चों को नागपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया. 9 बच्चों की मौत हो गई. यह आपूर्ति छिंदवाड़ा में न्यू अपना एजेंसी, आयुष फार्मा और जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स को की गई थी. कफ सिरप चेन्नई की एक कंपनी से मंगवाया गया था. चेन्नई की कंपनी से 660 कोल्ड्रिफ कफ सिरप मंगवाई गई थी, जिसमें से 594 बॉटल कफ सीरप छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी.

लैब टेस्टिंग के भेजी सिरप

जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन ने पीटीआई को बताया, हमारी जांच के अनुसार, कटारिया फार्मास्युटिकल्स ने चेन्नई की एक कंपनी से कोल्ड्रिफ कफ सिरप की 660 बोतलें मंगवाई थीं. इनमें से 594 बोतलें छिंदवाड़ा में सप्लाई की गईं बाकी 66 बोतलों को रेफ्रिजरेट किया गया और 16 बोतलों को भोपाल लैब में लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है. बता दें कि बच्चों की मौत के बाद पांच सदस्यीय टीम जांच के लिए जबलपुर पहुंची है, इस टीम में छिंदवाड़ा, जबलपुर मंडला और बालाघाट के ड्रग और औषधि विभाग के अधिकारी शामिल हैं.

