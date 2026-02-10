युवक ने धार्मिक स्थल में किया अभद्र काम, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, आरोपी गिरफ्तार

Indecent Acts in Religious Place-मध्यप्रदेश के जबलपुर के बजरिया इलाके में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा शिवलिंग पर पेशाब करने की घटना के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई. इस घटना के बाद मामले में आक्रोशित कार्यकर्ता गढ़ा थाने पहुंचे और आरोपी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया. युवक पर आरोप है कि शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर उसने पेशाब किया. जब सूचना मिलने पर लोग पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ. घटना के विरोध में हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

आस्था का केंद्र है मंदिर

घटना को लेकर गढ़ा थाना प्रभारी प्रसन्न कुमार शर्मा ने बताया कि सिंगराह मोहल्ला में चबूतरा नुमा एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जो क्षेत्रीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है. यहां नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किया जाता है. सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे मंदिर परिसर में मोहम्मद रिजवान उर्फ रज्जू नामक युवक ने पेशाब कर दी.

आरोपी हुआ मौके से फरार

लोगों ने जब युवक को शिवलिंग पर पेशाब करते हुए देखा, तो उसका विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते घटना की जानकारी इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठनों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. इस दौरान आरोपी युवक मौका पाकर फरार हो गया. आक्रोशित लोगों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया और सख्त कार्रवाई की मांग की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिर में हुआ शुद्धिकरण

इस घटनाक्रम के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिवलिंग का शुद्धिकरण किया गया और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान का अभिषेक किया गया. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां की बाउंड्री वॉल तार से घेरी जाएगी साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि यहां पर लगातार गस्त होगी. उनका कहना है कि पूरा घटना सोच समझ कर किया गया है आगे से ऐसा कुछ हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें-AI से पति का चाची के साथ बनाया अश्लील फोटो, पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिल किए वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!