Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3093165
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

इस मंदिर में अर्जी लगाने से 3 महीने में बजती है शहनाई, मन्नत पूरी होने पर बजरंगबली को मिलता है 'शादी का कार्ड'

Jabalpur News-जबलपुर के आगासौद गांव में एक अनूठा मंदिर है इसे शादी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.भगवान हनुमान यहां पर विराजे हैं, मान्यता यह है कि इस मंदिर में जो भी कुंवारी कन्या ओर युवक आकर यहां पर अर्जी लगाते हैं, कुछ समय बाद ही उनकी शादी हो जाती है. इसलिए इस मंदिर को शादी वाला मंदिर भी कहा जाता है, भगवान हनुमान की यहां पर विशेष कृपा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मंदिर में अर्जी लगाने से 3 महीने में बजती है शहनाई, मन्नत पूरी होने पर बजरंगबली को मिलता है 'शादी का कार्ड'

Shadi Wale Hanuman-अक्सर कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा दरबार है जहां शादियों के रिश्ते तय होते हैं. जबलपुर के आगासौद गांव में विराजे बजरंगबली को भक्त अब शादी वाले हनुमान के नाम से जानने लगे हैं. यहां की मान्यता इतनी गहरी है कि जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, वे केवल एक अर्जी लगाते हैं और कुछ ही समय में उनके घर शहनाई गूंज उठती है. आइए जानते हैं क्या है शाद वाले मंदिर के नाम से मशहूर इस अनूठे धाम की महिमा.

शादी वाला मंदिर
जबलपुर का आगासौद गांव बजरंगबली की महिमा के चलते चर्चा में रहता है. यहां स्थित हनुमान मंदिर को लोग शादी वाला मंदिर कहने लगे हैं. माना जाता है कि जो भी कुंवारी कन्या या युवक यहां आकर शादी के लिए अर्जी लगाता है, भगवान हनुमान की कृपा से जल्द ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है. यही कारण है कि अब सिर्फ जबलपुर ही नहीं, बल्कि दूर-दराज के इलाकों से भी लोग यहां खिंचे चले आते हैं. 

सारी बाधाएं हो जाती हैं दूर
श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगानेसे विवाह की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं. लोग मन्नत पूरी होने के बाद अपनी शादी का पहला आमंत्रण कार्ड भी भगवान के चरणों में अर्पित करने आते हैं. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहां विराजी हनुमान जी कि प्रतिमा लगभग 1200 साल पुरानी है, जो कलचुरी काल की मानी जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

3 महीने में तय होती है शादी
इस मंदिर की एक और बड़ी खासियत यह है कि यहां कोई दान-पेटी नहीं है और न ही किसी प्रकार की दक्षिणा ली जाती है. लोग अपनी मुराद परी होने के बाद स्वेच्छा से प्रसाद चढ़ाते हैं. मंदिर के पुजारी ने बताया कि जिनकी शादी नहीं होती गुरुवार को अपने घर पर दो नारियल रखकर फिर इसके बाद शनिवार को भगवान हनुमान के मंदिर में अर्जी लगाने आते हैं. माना जाता है कि तीन महीने के अंदर अर्जी लगाने वाले की शादी तय हो जाती है.

भक्तों का सहारा बने हनुमान
भक्त भगवान हनुमान के दरबार में आकर अर्जी लगाते हैं और उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है. आस्था और विश्वास के इस देश में लोग अपनी परेशानियों के लिए आखिर में भगवान का ही सहारा लेते हैं और ऐसे ही परेशान लोगों का सहारा आगासौद के भगवान हनुमान बने हुए हैं.

यह भी पढ़ें-अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो 'महाकाल' के दरबार में लगाई अर्जी, छात्राओं का प्रदर्शन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsjabalpur newsmp latest news

Trending news

mp news
यहां अर्जी लगाने से 3 महीने में बजती है शहनाई, बजरंगबली को मिलता है शादी कार्ड
mp news
अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो 'महाकाल' के दरबार में लगाई अर्जी, छात्राओं का प्रदर्शन
mp news
पड़ोस की दहलीज पर 'धर्म' की दीवार, महिला को जबरन धर्म बदलने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार
mp news
मौसी और दोस्त छोड़कर भागे, दरिंदों ने बनाया नाबालिग को शिकार, भटकती रही पीड़िता
chhattisgarh news
प्रेमिका की हत्या कर लाश खेत में फेंकी, प्रेमी और उसके दोस्त गिरफ्तार
bhopal crime news
लूडो का खेल पड़ा भारी, भोपाल में हार के पैसे नहीं दिए तो कार में उठा ले गए बदमाश...
murena crime news
अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद CCTV ने खोला राज, स्कॉर्पियो...कार ने बुजुर्ग को रौंदा
kondagaon news
बदलता कोंडागांव...जहां कभी था नक्सलियों का डर, अब वहां रोजगार, काम कर रहीं युवतियां
betul news
चलती ट्राई साइकिल अचानक बन गई आग का गोला! बैटरी फटने से हुआ खौफनाक हादसा...
ujjain news
कुंवारें लड़के लुटेरी दुल्हन से सावधान! शादी का सपना दिखाकर कर देती है कंगाल, फिर...