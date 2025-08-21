222 करोड़ में बदलेगी जबलपुर की सूरत! 18 महीने में शहर बनेगा 'सुपर स्मार्ट'
222 करोड़ में बदलेगी जबलपुर की सूरत! 18 महीने में शहर बनेगा 'सुपर स्मार्ट'

MP News: जबलपुर में विकासीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 222 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है. ये राशि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी की गई है. इस राशि से 18 महीने के अंदर जबलपुर के खराब इन्फ्रास्टक्चर को अपग्रेड किया जाएगा.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:39 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Jabalpur Master Plan 2025: आने वाले 18 महीनों में जबलपुर में विकास की लहर दौड़ते दिखाई देगी. ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जबलपुर नगर निगम को 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इन रुपयों को जबलपुर की खस्ता व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए जारी किया गया है. केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (disaster management authority) ने इतनी राशि की मंजूरी दी है. 

जबलपुर की बदलेगी तस्वीर
जल्द ही जबलपुर की तस्वीर बदलने वाली है. जबलपुर मास्टर प्लान के तहत 18 महीनों के अंदर शहर का कायाकल्प होते दिखाई देगा.  आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मंजूर 222 करोड़ की राशि से शहर के इन्फ्रास्टक्चर को अपग्रेड किया जाएगा. इसके तहत शहर में जलभराव की समस्या से निपटने से लेकर सोलर प्लांट लगाने की योजना है. इसकी सूचना देते हुए जबलपुर के मेयर ने बताया कि शहर के विकासीकरण के लिए 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहीं 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से जारी की जाएगी. 

222 करोड़ से होंगे ये काम
केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत हुई राशि से शहर में जलजमाव की स्थिति को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा. इसके लिए शहर में 50 साल के बारिश डाटा की गहनता से जांच की जाएगी. कहां कितनी बारिश हुई से लेकर किस महिने में सबसे ज्यादा बारिश हुई और बारिश से किन इलाकों में हालात बद से बदतर हो जाते है इन सभी बिंदूओं पर विश्लेषण किया जाएगा.  बारिश के पानी को निकालने से लेकर कंटूरिंग और  थ्री डी एलीवेशन मॉडल पर काम किया जाना है. जलभराव वावले क्षेत्रों के तालाबों का रिस्टोरेशन कर बाउंड्रीवॉल बनावाया जाएगा. शहर के लो-लाइन एरिया में मानव निर्मित तालाब और 
मोबाइल पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे. 

सोलर प्लांट के साथ यहा भी बदलाव
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट( Detailed Project Report) के तहत  शहर के कठौंदा और ललपुर में एसटीपी प्लांट को सोलर एनर्जी से चलाने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इन 8 करोड़ रुपए का सोलर प्लांट लगाया जाएगा. इसके साथ ही शहर के स्टेडियम मार्केट पर भी काम किया जाएगा. साथ-साथ सरकारी दफ्तरों और भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट भी इंस्टॉल की जाएगी.

सोर्स: पत्रिका

