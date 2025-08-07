रक्षाबंधन पर कैसे खाएंगे पेड़ा-बर्फी, आसमान छू रहे दूध के दाम; रेट सुनकर बढ़ जाएगा बीपी

Milk Price Hike in Jabalpur: रक्षाबंधन के त्योहार से पहले एक बार फिर दूध के दामों में इजाफा हुआ है. जबलपुर में 70 रुपए प्रति लीटर बिकने वाले दूध का प्राइज अब 73 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है. हैरानी की बात तो ये है कि दूध के बढ़ते कीमतों के बारे में पहले से कोई प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी गई थी ना ही उपभोक्ताओं की सलाह. डेयरी संचालकों ने अपने मन मुताबिक दूध के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

जबलपुर में दूध के बढ़े दाम

70 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला दूध रक्षाबंधन आते-आते 73 रुपए प्रति लीटर हो गया. चौकने वाली बात ये कि दूध के रेट में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में प्रदेश के लोगों को कोई जानकारी नहीं. ना ही जबलपुर की जनता से कोई राय ली गई ना ही यहां मौजूद प्रशासन से ऐसी कोई मंजूरी. डेयरी संचालकों की इस मनमानी ने ना सिर्फ आम जनता को हैरान किया है बल्कि उनकी जेब पर भी भारी भरकंप असर डाला है.

बढ़ते दाम को लेकर हुआ विवाद

डेयरी संचालकों की इस मनमानी ने लोगों के अंदर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. जबलपुर की जनता प्रदर्शन कर प्रशासन से मांग की कि दूध के बढ़े दामों को फिर से पहले जैसा सामन्य किया जाए. वहीं कुछ लोगों का कहाना है कि दूध के दामों को जानबूझकर बढ़ाए जा रहे, ताकि त्योहारों में आम जनता महगांई के बोझ तले दब जाए और इस दौरान डेयरी संचालक खूब मुनाफा कमाए.

मिलावटी दूध बेच रहे और दाम बढ़ रहे

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने डेयरी संचालकों पर आरोप लगाया कि एक तो ये लोग मिलावटी दूध घर-घर बेचते हैं और दूसरी तरफ अपने मन मुताबिक दाम बढ़ाते हैं. ये उपभोक्ता अधिकारों का सरासर उल्लंघन है. जनता ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायकों से अपील की है कि लोगों की बात सुनी जाए और दूध के दाम जल्द से जल्द कम कराए जाए.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स : नई दुनिया