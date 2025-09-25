भाभी को भगा ले गई ननद, पति के साथ रहने से किया इंकार, फिल्मी कहानी से कम नहीं है ये लव स्टोरी

MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर एक युवक ने अपनी पत्नी को ढूंढने की पुलिस से गुहार लगाई है. मैहर जिले के अमरपाटन में रहने वाले आशुतोष बंसल का कहना है कि उसकी पत्नी एक महीने से लापता है. घर से निकलने से पहले उसने मामा की बेटी से वॉट्सएप पर बात की थी. दोनों ने साथ में रहने का प्लान बनाया था. लेकिन मामा की बेटी वापस लौट आई है लेकिन पत्नी एक महीने से गायब है. आशुतोष ने पुलिस ने गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी को ढूंढकर मिलवा दिया जाए. युवक ने पत्नी और ममेरी बहन की वॉट्सएप चैट भी पुलिस को दी है. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

7 साल पहले की थी लव मैरिज

आशुतोष बंसल ने इलाके में रहने वाली संध्या से 7 साल पहले लव मैरिज की थी. इस शादी के लिए संध्या के घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन आशुतोष के परिजनों ने संध्या को अपना लिया था. 2022 में आशुतोष पत्नी को लेकर पढ़ाई करने के लिए जबलपुर आ गया. इसी बीच आशुतोष के घर बेलबाग में रहने वाली ममेरी बहन मानसी अक्सर आती रहती थी.

ननद-भाभी के बीच होती थी बातें

मानसी और संध्या ननद-भाभी थीं. दोनों के बीच अक्सर खूब बातें हुआ करती थीं. दोनों साथ में घर से बाहर घूमने भी जाती थीं. आशुतोष को कभी दोनों पर शक नहीं हुआ कि उसकी पत्नी और बहन के बीच कुछ चल रहा है. 13 अगस्त को सुबह 5 बजे संध्या घर पर बताए बगैर कहीं चली गई. पति ने दिनभर उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली.

रेलवे स्टेशन पर मिली

आशुतोष ने पत्नी संध्या के घर से निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया था. पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो संध्या रांझी की तरफ जाते हुए दिखाई दी. आशुतोष को यकीन था कि वह रांझी गई होगी. आशुतोष सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच गया, यहां उसे संध्या मिल गई. जब उसने पूछा कि कहां थी तो उसने जबाव नहीं दिया. आशुतोष ने थाने चलने को कहा तो संध्या ने कहा कि मुझे अमरपाटन ले चलो, जबलपुर में नहीं रहना. इसके बाद आशुतोष पत्नी और बेटे को लेकर घर आ गया.

22 अगस्त को मोबाइल छोड़कर गई

अमरपाटन आने के बाद एक हफ्ते तक संध्या आशुतोष के साथ रही. फिर 22 अगस्त को मोबाइल छोड़कर घर से गायब हो गई. ससुराल जाकर भी उसकी जानकारी ली, लेकिन पता नहीं चला. इसके बाद आशुतोष ने संध्या का मोबाइल चेक किया तो संध्या और मानसी की चैट मिली. जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए. आशुतोष का कहना है कि पत्नी को गायब करने में बहन मानसी का हाथ है. मानसी ने मेरी पत्नी को बेच दिया है.

पुलिस कर रही है तलाश

आशुतोष ने पत्नी संध्या के लापता होने की शिकायत मैहर जिले के अमरपाटन और जबलपुर के घमापुर थाने में दर्ज कराई है. दोनों ही थानों की पुलिस संध्या की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि मानसी से पूछताछ में ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है. संध्या की तलाश कर रहे हैं.

