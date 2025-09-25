Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2936432
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भाभी को भगा ले गई ननद, पति के साथ रहने से किया इंकार, फिल्मी कहानी से कम नहीं है ये लव स्टोरी

Jabalpur News-मैहर के रहने वाले एक युवक ने जबलपुर पुलिस से शिकायत की है कि उसकी पत्नी को ममेरी बहन भगा ले गई. पति का कहना है कि बहन ने उसकी पत्नी के साथ रहने का प्लान बनाया था. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाभी को भगा ले गई ननद, पति के साथ रहने से किया इंकार, फिल्मी कहानी से कम नहीं है ये लव स्टोरी

MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर एक युवक ने अपनी पत्नी को ढूंढने की पुलिस से गुहार लगाई है. मैहर जिले के अमरपाटन में रहने वाले आशुतोष बंसल का कहना है कि उसकी पत्नी एक महीने से लापता है. घर से निकलने से पहले उसने मामा की बेटी से वॉट्सएप पर बात की थी. दोनों ने साथ में रहने का प्लान बनाया था. लेकिन मामा की बेटी वापस लौट आई है लेकिन पत्नी एक महीने से गायब है. आशुतोष ने पुलिस ने गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी को ढूंढकर मिलवा दिया जाए. युवक ने पत्नी और ममेरी बहन की वॉट्सएप चैट भी पुलिस को दी है. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. 

7 साल पहले की थी लव मैरिज 
आशुतोष बंसल ने इलाके में रहने वाली संध्या से 7 साल पहले लव मैरिज की थी. इस शादी के लिए संध्या के घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन आशुतोष के परिजनों ने संध्या को अपना लिया था. 2022 में आशुतोष पत्नी को लेकर पढ़ाई करने के लिए जबलपुर आ गया. इसी बीच आशुतोष के घर बेलबाग में रहने वाली ममेरी बहन मानसी अक्सर आती रहती थी. 

ननद-भाभी के बीच होती थी बातें
मानसी और संध्या ननद-भाभी थीं. दोनों के बीच अक्सर खूब बातें हुआ करती थीं. दोनों साथ में घर से बाहर घूमने भी जाती थीं. आशुतोष को कभी दोनों पर शक नहीं हुआ कि उसकी पत्नी और बहन के बीच कुछ चल रहा है. 13 अगस्त को सुबह 5 बजे संध्या घर पर बताए बगैर कहीं चली गई. पति ने दिनभर उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे स्टेशन पर मिली 
आशुतोष ने पत्नी संध्या के घर से निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया था. पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो संध्या रांझी की तरफ जाते हुए दिखाई दी. आशुतोष को यकीन था कि वह रांझी गई होगी. आशुतोष सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच गया, यहां उसे संध्या मिल गई. जब उसने पूछा कि कहां थी तो उसने जबाव नहीं दिया. आशुतोष ने थाने चलने को कहा तो संध्या ने कहा कि मुझे अमरपाटन ले चलो, जबलपुर में नहीं रहना. इसके बाद आशुतोष पत्नी और बेटे को लेकर घर आ गया. 

22 अगस्त को मोबाइल छोड़कर गई
अमरपाटन आने के बाद एक हफ्ते तक संध्या आशुतोष के साथ रही. फिर 22 अगस्त को मोबाइल छोड़कर घर से गायब हो गई. ससुराल जाकर भी उसकी जानकारी ली, लेकिन पता नहीं चला. इसके बाद आशुतोष ने संध्या का मोबाइल चेक किया तो संध्या और मानसी की चैट मिली. जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए. आशुतोष का कहना है कि पत्नी को गायब करने में बहन मानसी का हाथ है. मानसी ने मेरी पत्नी को बेच दिया है. 

पुलिस कर रही है तलाश
आशुतोष ने पत्नी संध्या के लापता होने की शिकायत मैहर जिले के अमरपाटन और जबलपुर के घमापुर थाने में दर्ज कराई है. दोनों ही थानों की पुलिस संध्या की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि मानसी से पूछताछ में ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है. संध्या की तलाश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-एक साल की बेटी के साथ छत से गिरी मां, दोनों की मौत, सुसाइड या हादसा?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Jabalpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsjabalpur news

Trending news

mp news
भाभी को भगा ले गई ननद, पति के साथ रहने से किया इंकार, फिल्मी है लव स्टोरी
Harda news
ऑपरेशन के दौरान महिला के साथ किया कुछ ऐसा, हो गई HIV पॉजिटिव; फिर इलाज से किया इंकार
chhattisgarh news
डॉक्टर की लापरवाही से 7 साल के बच्चे की मौत, इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत
mp news
एक साल की बेटी के साथ छत से गिरी मां, दोनों की मौत, सुसाइड या हादसा?
Mahtari Vandan Yojana cg
महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन की सामने आई तारीख? इस दिन से हो सकते हैं नए आवेदन शुरू
ujjain news
'शक्ति, दुर्गा काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन', हिंद युवतियों को किसने दी ये सलाह!
mp news
बिना सुरक्षा गड्ढे में उतरे कर्मचारी, सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत, 2 भर्ती
indore crime
ब्रेकअप से हर्ट हुआ आशिक, सामने दिखी प्रेमिका तो तेज रफ्तार में उसपर चढ़ा दी स्कूटी
CG News
अगले महीने से बिजली बिल होगा कम! मिलेगी बड़ी छूट, जानें हर महीने होगी कितनी बचत
mp cm news
अब एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले! दशहरा-दीपावली पर सीएम की जनता से अपील
;