शादी के 3 दिन बाद जेवर समेटकर दुल्हन फरार, ब्यूटी पार्लर जाने का बहाना बना पति को स्टूडियो में छोड़ा

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NewlyWed Bride Flees-मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में शादी के महज तीन दिन बाद एक नवविवाहित के रहस्यमय तरीके से लापता होने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पीड़ित पति का गंभीर आरोप है कि उसकी नई-नवेली पत्नी घर से करीब तीन लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के पुश्तैनी जेवर पहनकर निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी. इस घटना से पीड़ित परिवार पूरी तरह हैरान और परेशान है. दुखी पति ने इस मामले की लिखित शिकायत गोसलपुर और बरेला दोनों थानों में दर्ज कराई है. वर्तमान में पुलिस दोनों थानों के आपसी समन्वय से लापता महिला की सरगर्मी से तलाश कर रही है.
आपसी रजामंदी से हुई थी शादी
यह पूरी शादी दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी से संपन्न हुई थी. गोसलपुर के रहने वाले गौतम यादव, जो पेशे से मजदूरी करते हैं, ने बताया कि परिवार की सहमति से उनका रिश्ता बरेला क्षेत्र की निवासी चौहानी यादव के साथ तय हुआ था. तय कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को बारात बरेला गई थी और 22 जून को दुल्हन की विदाई के बाद वह अपने ससुराल आ गई थी.
ब्यूटी पार्लर जाने के बनाया बहाना
गौतम के अनुसार, शादी के अगले ही दिन उसकी पत्नी ने अपनी सगी मौसी का शादी में शामिल होने की बात कही, जिस पर वह उसे लेकर बुढ़ागर पहुंचे. इसके बाद महिला ने बंजारी माता मंदिर में जाकर पूजा करने की इच्छा जताई. गौतम यादव का आरोप है कि जब वे बाजार पहुंचे, तो पत्नी ने कहा कि पहले स्टूडियो चलकर शादी की कुछ तस्वीरें ले लेते हैं. स्टूडियो पहुंचने के बाद उसने बेहद चालाकी से अपने पति को वहीं कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद पास के ब्यूटी पार्लर से 10 मिनट में वापस लौट आने की बात कहकर चली गई.
3 लाख के गहने लेकर हुई गायब
जब काफी समय बीतने के बाद भी वह नहीं आई, तो गौतम ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. गौतम का कहना है कि वह शादी में मिले पायल, बिछिया, करधनी, मंगलसूत्र और कंगन सहित करीब तीन लाख के गहने लेकर गायब हुई है. बरेला थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और मामले की सघन जांच जारी है.
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