जबलपुर-निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस की बदलने वाली है व्यवस्था, आरामदायक होगा यात्रियों का सफर

Shridham Express: जबलपुर से निजामुद्दीन (दिल्ली) के बीच चलने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस के कोच अब बदलने वाले हैं. भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली पश्चिम मध्य रेलवे की इस गाड़ी में अब एलएचबी कोच लगने वाले हैं. रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन में यह बदलाव 30-31 मई से शुरू हो जाएगा. ताकि यात्रियों को अब और अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा. रेलवे ने पहले से ही इसकी तैयारी की थी. श्रीधाम एक्सप्रेस जबलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन है. जिससे बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं.

श्रीधाम एक्सप्रेस में 30-31 मई से होगा बदलाव

पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 30 मई 2026 से एलएचबी रैक के साथ जबलपुर से रवाना होगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 12191 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 31 मई 2026 से एलएचबी कोच के साथ चलेगी. यह ट्रेन भोपाल मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है, इसलिए इस बदलाव का लाभ बड़ी संख्या में यात्रियों को मिलेगा.

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श्रीधाम एक्सप्रेस में लगेंगे 22 कोच

रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीधाम एक्सप्रेस में एलएचबी रैक में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे. इसमें यात्रियों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे शामिल किए गए हैं. रैक में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकॉनमी, स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे. इसके अलावा एसएलआरडी और पावर जनरेटर कार भी जोड़ी गई हैं. एलएचबी कोच लगने के बाद ट्रेन में कुल 1128 आरक्षित बर्थ उपलब्ध होंगी. जिसमें फर्स्ट एसी में 24, सेकंड एसी में 104, थर्ड एसी में 360 और थर्ड एसी इकॉनमी में 80 और स्लीपर क्लास में 560 बर्थ शामिल हैं. रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों को फायदा मिलेगा.

एलएचबी कोच से मिलेगा आरामदायक सफर

दरअसल, एलएचबी कोच आईसीएफ कोच की तुलना में अधिक सुरक्षित और आधुनिक माने जाते हैं. इन कोचों का वजन पुराने कोचों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है. जिससे ट्रेन की रफ्तार और संतुलन बेहतर रहता है. हाई स्पीड पर भी ये कोच अधिक स्थिर रहते हैं और झटके कम महसूस होते हैं. साथ ही दुर्घटना की स्थिति में इनकी एंटी-टेलिस्कोपिक डिजाइन यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाती है. पश्चिम मध्य रेलवे का यह कदम संकेत देता है कि भारतीय रेलवे अब सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है. बल्कि यात्रा की गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा को भी प्राथमिकता दे रहा है. ऐसे में इससे ट्रेनों में यात्रा आसान होगी और यात्रियों को भी आरामदायक सफर मिलेगा.

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