क्रूज हादसे में घायल से वसूली पड़ी महंगी, जबलपुर के नोबल अस्पताल का लाइसेंस निरस्त, 7 दिन में मांगा जवाब

Bargi Dam Cruise Accident: बरगी डैम क्रूज हादसे की पीड़िता से इलाज के नाम पर शुल्क लेने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया है. अस्पताल प्रबंधन को सात दिन में जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है.
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Bargi Dam Cruise Accident: बरगी डैम क्रूज हादसे की पीड़िता से इलाज के नाम पर शुल्क लेने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया है. अस्पताल प्रबंधन को सात दिन में जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है.