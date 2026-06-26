Add Zee Business As A Preferred Source
App

जबलपुर के ‘मटर’ और ‘सिंघाड़ा’ को मिला GI टैग, देश में पहली बार मिली यह पहचान

Jabalpur News-जबलपुर के मटर और सिंघाड़ा को जीआई टैग प्रदान किया है. देश में पहली बार किसी क्षेत्र के मटर और सिंघाड़े को यह विशेष पहचान मिली है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 26, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:40 PM IST
जबलपुर के ‘मटर’ और ‘सिंघाड़ा’ को मिला GI टैग, देश में पहली बार मिली यह पहचान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हीरो बनने की सनक में मुंह से मशाल की आग पर फेंका पेट्रोल, झुलस गया चेहरा
Muharram 202630 min ago
2
Shajapur News31 min ago
3
Bharatiya Janata Party57 min ago
4
Satna hospital delivery case1 hr ago
5
Shajapur News3 hrs ago