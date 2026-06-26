जबलपुर के ‘मटर’ और ‘सिंघाड़ा’ को मिला GI टैग, देश में पहली बार मिली यह पहचान

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Jabalpur GI Tag-मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है. जिले के दो प्रमुख कृषि उत्पादों, मटर और सिंघाड़ा को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है. 26 जून को चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने इन दोनों उत्पादों को अपनी आधिकारिक जीआई जर्नल में रजिस्टर किया है. इस उपलब्धि के साथ ही देश में पहली बार किसी क्षेत्र के मटर और सिंघाड़े को यह विशेष वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है.
नर्मदा जल और मिट्टी का कमाल
एक्सपर्ट्स के अनुसार, नर्मदा नदी के शुद्ध जल और जबलपुर क्षेत्र की विशेष उपजाऊ मिट्टी के कारण यहां उत्पादित होने वाले मटर और सिंघाड़े का स्वाद, विशिष्ट गुणवत्ता और पौष्टिकता अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अलग और बेहतर मानी जाती है. इस अद्वितीय विशेषता को आधार मानकर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है.
आवेदन और विशेषज्ञों का प्रयास
इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के मैकलसुता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 में आवेदन किया था. कंपनी के निदेशक राघवेंद्र सिंह पटेल और धनंजय पटेल ने बताया कि राज्य सरकार और जबलपुर उद्यानिकी विभाग के सहयोग से जीआई रजिस्ट्रार के समक्ष मजबूत दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे.
आर्थिक मजबूती और कानूनी सुरक्षा
जीआई टैग मिलने से जबलपुर के मटर और सिंघाड़े को अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एक नई पहचान मिलेगी. इससे निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे किसानों को उनकी उपज का अधिक और बेहतर मूल्य मिल सकेगा और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी मजबूती मिलेगी. इसके अलावा, जीआई टैग इन उत्पादों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच का काम करेगा. अब कोई भी बाहरी व्यापारी अपने सामान्य मटर या सिंघाड़े को जबलपुर मटर या जबलपुर सिंघाड़ा के नाम से गलत ब्रांडिंग करके नहीं बेच सकेगा, जिससे नकली उत्पादों पर प्रभावी रोक लगेगी.
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