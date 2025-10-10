जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हो रहा था बड़ा फर्जीवाड़ा, क्या आपको है पता, RPF करेगा कार्रवाई

MP News: आप रेलवे में जब भी सफर करते हैं तो स्टेशन पर पानी जरूर खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको फर्जी पानी पिलाया जा रहा हो तो आपकी तासीर का क्या होगा. जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही दिखा है. क्योंकि यहां अवैध वेंडर रेल नीर की बोतलों में नलों का पानी भरकर 20-20 में यात्रियों को बेच रहे थे. यात्रियों ने इसका वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद यह वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने मामले में कार्रवाई की बात कही है. क्योंकि यह रेल यात्रियों के साथ एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है.

नलों का पानी बोतलों में भर रहे थे

सोशल मीडिया पर दो वीडियो सामने आए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि एक युवक रेलवे नीर की खाली बोतलों को स्टेशन परिसर में लगे पेयजल नल से भर रहा है, इस दौरान गंदगी के अंबार के बीच पानी भरा जा रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक अन्य युवक भी गंदगी के पास से बोतलें भरते हुए दिखाई दे रहा है. जब एक यात्री ने इस संदिग्ध गतिविधि का वीडियो बनाया तो वह युवक मौके से भाग गया. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यह कब से हो रहा था, जबकि रेल नीर की खाली बोतले भी उन्हें कैसे मिल रही थी. इन सभी मुद्दों की जांच होनी चाहिए, यात्रियों ने भी इस मामले में जांच की बात कही है.

रेलवे नीर, भारतीय रेलवे का पैकेज्ड पेयजल ब्रांड है, जिसे IRCTC ने 2003 में शुरू किया था, इसका उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और मानक गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना है ताकि वे घटिया क्वालिटी के पानी से होने वाली बीमारियों से बच सकें. लेकिन वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रेल नीर का ही थंब लगाकर पानी बेचा जा रहा था.

बता दें कि जबलपुर बड़ा रेलवे स्टेशन है, ऐसे में यहां यात्रियों की हर दिन भारी भीड़ लगती है. ऐसे में यहां इस तरह की लापरवाही होना बड़ी बात मानी जा रही है. फिलहाल आरपीएफ ने इस मामले में जांच की बात कही है.

