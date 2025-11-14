जबलपुर में हैदराबाद से लाए घोड़े हुए गायब, 57 में से 19 मरे...अब 14 घोड़े हुए लापता, कलेक्टर ने दिए FIR के आदेश

MP News-हैदराबाद से ट्रकों के जरिए जबलपुर लाए गए 57 घोड़ों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. नए खुलासे में पता चला है कि इनमें से अब तक 19 घोड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 घोड़े रहस्यमय तरीके से लापता हैं. पशुपालन विभाग द्वारा गुरुवार को की गई गिनती में यह गड़बड़ी सामने आई है. मामला वर्तमान में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है.

लगातार हुई घोड़ों की मौत

मई 2025 में रायपुर निवासी सचिन तिवारी इन घोड़ों को हैदराबाद से जबलपुर लेकर आया था और उन्हें पनागर के रैपुरा स्थित फॉर्म हाउस में रखा गया था. थोड़े समय बाद लगातार घोड़ों की मौत होने लगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घोड़ों को क्यों और किस उद्देश्य से लाया गया था. तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना की जांच भी ठोस जानकारी नहीं जुटा पाई.

14 घोड़े हुए गायब

पशु चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. प्रफुल्ल मून के अनुसार, रैपुरा हॉर्स फार्म में 38 घोड़े मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन केवल 23 ही मिले. उन्होंने बताया कि घोड़ा मालिक सचिन तिवारी ने 14 घोड़ों को कहीं और शिफ्ट कर दिया है. इस संबंध में विभाग ने पत्राचार किया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. फिलहाल हार्म हाउस में मौजूद 23 घोड़ों की सतत निगरानी की जा रही है और सभी घोड़े स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

मालिक पर FIR दर्ज करने की तैयारी

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि वेटरनरी विभाग की टीम को मौके पर फिर से भेजा गया है. घोड़ों का मालिक सचिन तिवारी को पहले भी नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी. कलेक्टर का कहना है कि यदि सचिन तिवारी ने जानबूझकर घोड़े गायब किए हैं या जानकारी छिपाई है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी.

गैलेंडर की एक घोड़े में हुई थी पुष्टि

पशुपालन विभाग ने बताया कि एक घोड़े में गैलेंडर की पुष्टि हुई है, जो तेजी से फैलने वाली और घातक बीमारी मानी जाती है. बीमार घोड़ों को अलग रखकर इलाज किया जा रहा था, फिर भी मौतों का सिलसिला नहीं रुक सका. मृत और लापता घोड़ों में 18 थोर ब्रीड के घोड़े शामिल थे, जबकि 39 घोड़े मारवाड़ी नस्ल के थे, कुल संख्या में 41 फीमेल और 16 मेल घोड़े थे. थोर और मारवाड़ी दोनों नस्लें उच्च गुणवत्ता की मानी जाती हैं और रेसिंग व ब्रीडिंग के लिए इनकी कीमत लाखों में होती है.

