'आंदोलन करोगे तो थमा दी जाएगी TC...', स्कूल प्रशासन पर छात्रों का आरोप, बस की मांग को लेकर प्रदर्शन; पाटन-जबलपुर मार्ग पर लगा लंबा जाम

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जबलपुर के पाटन में सांदीपनि विद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए और पाटन जबलपुर मार्ग को जाम कर दिया. छात्र-छात्राओं की मांग है कि सांदीपनि विद्यालय पाटन से 10 किलोमीटर दूर बना दिया है, जिसके चलते वहां पर जाना मुश्किल हो रहा है. कई छात्र लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय पहुंचते हैं लेकिन आने-जाने में ही वह इतना थक जाते हैं की पढ़ाई नहीं हो पाती. छात्र छात्रों का कहना है कि विद्यालय प्रशासन ने पहले आश्वासन दिया था कि उनके लिए बस चलाई जाएगी, लेकिन अभी तक बस नहीं चली. जिसके चलते वह काफी परेशान हो रहे हैं.
विद्यालय प्रशासन पर छात्रों का आरोप
छात्र-छात्राओं का यह भी कहना है कि जब उन्होंने आंदोलन की बात कही तो विद्यालय प्रशासन ने कहा कि यदि आंदोलन करोगे तो आपको टीसी थमा दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी पाटन जबलपुर मार्ग पर छात्र-छात्राओं ने जाम लगाया. लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम की स्थिति बनी रही छात्र-छात्राओं का कहना है कि उन्हें काफी परेशानी होती है, लेकिन इसके बाद भी विद्यालय प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है.
एसडीएम ने दिया आश्वासन
पाटन-जबलपुर-पाटन-शाहपुरा मार्ग जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद मौके पर पाटन पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पहुंचा और छात्र-छात्राओं को समझने की कोशिश की गई. पाटन एसडीएम मानवेंद्र सिंह का कहना है कि छात्र-छात्राओं को आश्वासन दिया गया है कि विद्यालय प्रशासन से चर्चा की जा रही है और छात्रों की आने-जाने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी.फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य करने का प्रयास किए जा रहे हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि छात्रों के लिए आवागमन की व्यवस्था कब तक शुरू होती है.
मैहर में सांदीपनि स्कूल बस का रास्ते में डीजल खत्म, घंटों परेशान हुए छात्र
मैहर जिले के रामनगर स्थित शासकीय संदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बस मंगलवार को बीच रास्ते में डीजल खत्म होने के कारण बंद हो गई. बस के अचानक रुक जाने से उसमें सवार स्कूली बच्चों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान बच्चे बस से बाहर निकलकर सड़क किनारे इधर-उधर घूमते नजर आए. बस के रास्ते में खड़े रहने के कारण बच्चे स्कूल भी देरी से पहुंचे.
जानकारी के अनुसार, विद्यालय की बस क्रमांक( MP41ZE1761) मंगलवार को बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. इसी दौरान भिटारी के पास बस में डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते बस बीच रास्ते में ही बंद हो गई. काफी देर तक बस के दोबारा चालू नहीं होने से बच्चे परेशान होते रहे. घटना के दौरान बच्चों के सड़क किनारे घूमने का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूल बस में डीजल खत्म होने की स्थिति बनी हो. इससे पहले भी बस के रास्ते में ईंधन खत्म होने की जानकारी सामने आ चुकी है. ऐसे में बार-बार सामने आ रही इस तरह की लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं. बच्चों की सुरक्षा और समय पर स्कूल पहुंचने की व्यवस्था को लेकर अभिभावकों में भी चिंता की स्थिति बन सकती है.
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