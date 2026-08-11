'आंदोलन करोगे तो थमा दी जाएगी TC...', स्कूल प्रशासन पर छात्रों का आरोप, बस की मांग को लेकर प्रदर्शन; पाटन-जबलपुर मार्ग पर लगा लंबा जाम

जानकारी के अनुसार, विद्यालय की बस क्रमांक( MP41ZE1761) मंगलवार को बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. इसी दौरान भिटारी के पास बस में डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते बस बीच रास्ते में ही बंद हो गई. काफी देर तक बस के दोबारा चालू नहीं होने से बच्चे परेशान होते रहे. घटना के दौरान बच्चों के सड़क किनारे घूमने का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूल बस में डीजल खत्म होने की स्थिति बनी हो. इससे पहले भी बस के रास्ते में ईंधन खत्म होने की जानकारी सामने आ चुकी है. ऐसे में बार-बार सामने आ रही इस तरह की लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं. बच्चों की सुरक्षा और समय पर स्कूल पहुंचने की व्यवस्था को लेकर अभिभावकों में भी चिंता की स्थिति बन सकती है.