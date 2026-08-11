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'आंदोलन करोगे तो थमा दी जाएगी TC...', स्कूल प्रशासन पर छात्रों का आरोप, बस की मांग को लेकर प्रदर्शन; पाटन-जबलपुर मार्ग पर लगा लंबा जाम

जबलपुर के पाटन में सांदीपनि विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने स्कूल आने-जाने की समस्या को लेकर पाटन-जबलपुर मार्ग जाम कर दिया. छात्रों का कहना है कि विद्यालय करीब 10 किलोमीटर दूर होने से उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. कई छात्र रोजना करीब 25 किलोमीटर का सफर करते हैं.

Written ByKuldeep BabeleEdited ByPooja
Published: Aug 11, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:55 PM IST
'आंदोलन करोगे तो थमा दी जाएगी TC...', स्कूल प्रशासन पर छात्रों का आरोप, बस की मांग को लेकर प्रदर्शन; पाटन-जबलपुर मार्ग पर लगा लंबा जाम

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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