जबलपुर की ये BLO हुई Famous! प्रशासन ने कराई हवाई यात्रा, जानिए क्यों

Jabalpur News: जबलपुर प्रशासन ने मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) सुपरवाइजर स्नेह लता पटेल को एक अनूठे तरीके से सम्मानित किया है.उन्हें हवाई यात्रा कराई गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:07 AM IST
Trending Photos

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में SIR का काम ज़ोरों पर है. इसी बीच जबलपुर से एक बहुत अच्छी खबर आई है. यहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ़ वोटर्स (SIR) में एक BLO के शानदार योगदान को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें खास पहचान दी है. उनके काम को देखते हुए उन्हें PM हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस के ज़रिए जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ तक हवाई यात्रा कराई गई. यह सम्मान उनकी लगातार मेहनत और लगन का सबूत है.

प्रशासन ने कराया हवाई सफर
दरअसल, जबलपुर ज़िला प्रशासन ने वोटर्स के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बहुत अच्छा काम करने वाले अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए एक अनोखी पहल की है. प्रशासन ने BLO सुपरवाइज़र स्नेह लता पटेल को वोटर काउंट शीट्स को डिजिटाइज़ करने के ज़रूरी सरकारी काम में उनके शानदार योगदान के लिए हवाई यात्रा से सम्मानित किया.

जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ की यात्रा
स्नेह लता पटेल ने मतदाता गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का काम सफलतापूर्वक पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बताया गया है कि अभी तक कुल 14 लाख 12 हजार 151 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है. उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए, प्रशासन ने उन्हें पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तक की हवाई यात्रा का उपहार दिया है.

नगद पुरस्कार और मूवी टिकट भी
हवाई यात्रा के अलावा प्रशासन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले BLO को नगद पुरस्कार और मूवी टिकट जैसे अन्य प्रोत्साहन भी उपलब्ध करा रहा है. जबलपुर प्रशासन की यह पहल न केवल स्नेह लता पटेल के काम को पहचानती है, बल्कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी अपने कार्यों में गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है.

