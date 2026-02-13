Advertisement
Madhya Pradesh - MP

जबलपुर से दिल्ली के बीच होली पर चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को फायदा, जानिए पूरा शेड्यूल

Jabalpur Delhi Special Train: जबलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जबलपुर से दिल्ली के बीच होली के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलेगी, ताकि यात्रियों को आसानी होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:55 AM IST
जबलपुर से दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
जबलपुर से दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Jabalpur Holi Special Train: होली के मौके पर दिल्ली से जबलपुर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जबलपुर के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. यह ट्रेन बढ़ती भीड़ को देखते हुए चलाने का फैसला लिया है, खास बात यह है कि यह साप्ताहिक होली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन होगी, जो जबलपुर के साथ-साथ मध्य प्रदेश के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज भी लेगी. ऐसे में यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी, बता दें कि जबलपुर और दिल्ली के बीच और भी नियमित ट्रेनें हैं, लेकिन यात्रियों के बढ़ते दवाब के चलते नई ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है. 

ट्रेन का समय 

जबलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन 2 और 9 मार्च को किया जाएगा. रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 01701 जबलपुर से रात में 8 बजकर 20 मिनट पर चलेगी और कटनी स्टेशन पर 9 बजकर 35 मिनट पर आएगी, दमोह में 10 बजकर 55 मिनट पर आएगी, जबकि सागर में 12 बजकर 15 मिनट पर आएगी, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 5 बजकर 50 मिनट पर पहुंचेगी, ग्वालियर 7 बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी, आगरा कैंट 9 बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी, मथुरा जंक्शन पर 11 बजकर 10 मिनट पर जाएगी और दोपहर में 2 बजकर 25 मिनट पर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. 

वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 01702 ट्रेन 3 और 10 मार्च को चलेगी, यह ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन से शाम को 3 बजकर 45 मिनट पर चलेगी, इसके बाद मथुरा जंक्शन पर 5 बजकर 45 मिनट पर पहुंचेगी, आगरा कैंट में 7 बजकर 15 मिनट, ग्वालियर 10 बजकर 10 मिनट, झांसी 11 बजकर 50 मिनट, सागर 3 बजकर 30 मिनट, दमोह 4 बजकर 40 मिनट और कटनी 6 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी, जबकि सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर जबलपुर पहुंचेगी. 

यात्रियों को फायदा 

दिल्ली से जबलपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन में बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां आईआरसीटीसी और अन्य तरीकों से यात्री अपना टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, यह ट्रेन अतिरिक्त यात्री यातायात को ठीक बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जहां यात्रियों को फायदा होगा. 

