1.5 साल की बच्ची के फेफड़े में फंसी LED लाइट, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बची दमोह की मासूम की जान

Jabalpur News-जबलपुर में डॉक्टरों ने दमोह जिले की डेढ़ साल की मासूम गरिमा की जान बचा ली है. बच्ची की फेफड़े की मुख्य श्वसन नली में फंसी एलईडी लाइट फंसी गई थी, इस वजह से उसकी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. 3 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:58 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दमोह जिले की डेढ़ साल की मासूम गरिमा की जान बचा ली. बच्ची के फेकड़े की सांस नली में करीब डेढ़ इंच लंबी एलईडी लाइट फंस गई थी, जिससे उसकी सांसें रुक सकती थीं. डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कॉपी ऑपरेशन के जरिए एलईडी को सुरक्षित निकालते हुए नया जीवन दे दिया है. फिलहाल बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है. 

बच्ची को लगातार हो रही थी
दमोह जिले के हीरा सिंह की बेटी गरिमा को एक सप्ताह से लगातार खांसी हो रही थी. बच्ची की बिगड़ने के बाद परिवार ने पहले उसे निजी अस्पताल में दिखाया, जहां प्राथमिक उपचार हुआ लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद जब बच्ची का एक्सरे किया गया, तो डॉक्टरों को उसके फेफड़े में किसी अजीब वस्तु के फंसे होने की आशंका हुई. गरिमा को तुरंत जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. 

ब्रोंकोस्कॉपी कर बचाई जान
26 अक्टूबर की रात को बच्ची को मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में भर्ती किया गया है. ईएनटी विभाग की टीम ने तुरंत जांच कर पाया कि बच्ची के दाहिने फेकड़े की मुख्य श्वसन नली में एलईटी लाइट फंसी है. इतनी छोटी बच्ची के फेफड़े से इस तरह की वस्तु को निकालना बेहद जटिल और जोखिमपूर्ण था. डॉक्टरों की टीम ने तत्काल ब्रोंकोस्कॉपी की और एलईडी लाइट को सफलतापूर्वक निकाल लिया. डॉक्टरों के अनुसार, थोड़ी सी देरी भी जानलेवा साबित हो सकती थी. 

तीन दिन रही आईसीयू में रही
ऑपरेशन के बाद बच्ची को मेडिकल कॉलेज के पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया. 27 से 29 अक्टूबर तक उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया था. डॉक्टरों की लगातार देखरेख में उसकी स्थिति में सुधार हुआ और 29 अक्टूबर बच्ची को डिस्चार्ज किया गया. गरिमा के माता-पिता ने भावुक होते हुए कहा डॉक्टरों ने हमारी बच्ची को नया जीवन दिया है, यह परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं.

1.5 साल की बच्ची के फेफड़े में फंसी LED लाइट, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ सफल ऑपरेशन
