जबलपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 से ज्यादा लोग घायल, 6 गंभीर

Jabalpur News-जबलपुर के सिहोर में रात 10 बजे तेज रफ्तार बेकाबू बस सड़क किनारे दुर्गा पंडाल में घुस गई. इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. 6 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:04 AM IST
Bus Rammed Into Pandal-मध्यप्रदेश के जबलपुर के सिहोर में मंगलावर रात करीब 10 बजे भीषण हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे बने दुर्गा पंडाल में जा घुसी. बस के पंडाल में घुसने पर वहां भगदड़ मच गई. लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. सभी को सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है. वहीं 6 लोगों को गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. हादसे की सूचना मिलने पर सिहोर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. 

जबलपुर जा रही थी बस
जानकारी के अनुसार, बस कटनी से जबलपुर जा रही थी. तभी गौरी तिराहे के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस सीधे पंडाल में जा घुसी. इस हादसे की जानकारी मिलते ही सिहोरा विधायक संतोषि बरकड़े घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों के इलाज की व्यवस्था के लिए डीन को निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर-एसपी मौके पर पहुंचे
वहीं घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर-एसपी घटनास्थल पर पहुंचे. कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों को घायलों का इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही एसडीएम अनुराम सिह को मेडिकल कॉलेज में रहकर घायलों के इलाज की निगरानी के निर्देश दिए हैं. 

