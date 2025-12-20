Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

चर्च में ब्लाइंड बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा, हुआ विवाद

Jabalpur News-जबलपुर में एक चर्च में ब्लाइंड छात्र-छात्राओं का धर्मांतरण को लेकर हंगामा हो गया. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया. यहां विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहंचकर विवाद शांत कराया. हिंदू सगंठनों का कहना है कि दिव्यांग बच्चों को लालच देकर धर्मांतरम करवाने का आरोप लगाया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:56 PM IST
Allegations of Religious Conversion-मध्यप्रदेश के जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके में शनिवार को एक चर्च में ब्लाइंड छात्र-छात्राओं के धर्मांतरण का आरोप के बाद जमकर हंगामा हो गया. मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया. यह विवाद इस कदर बढ़ गया कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और चर्च में मौजूद लोगों के बीत मारपीट तक की नौबत आ गई. इस विवाद की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो सीएसपी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराने की कोशिश की.

चर्च में धर्मांतरण का आरोप

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर के जॉनसल स्कूल कैंपस के पीछे स्थित चर्च में क्रिसमस कार्यक्रम के नाम पर शहर के अलग-अलग छात्रावासों से लगभग 70 दिव्यांग छात्र-छात्राओं को बुलाया गया था. इसके बाद चर्च के अंदर उनसे प्रार्थना कराई जा रही थी. जब इसकी जानकारी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और दिव्यांग बच्चों को लालच देकर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया और हंगामा करना शुरू कर दिया.

दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट

सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया. मामला शांत कराने के बाद पुलिस ने हिंदू संगठन के आरोपों पर जांच शुरू की. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ब्लाइंड छात्र-छात्राओं को छात्रावास से कहीं ले जाना होता है तो उसकी परमिशन ली जाती है, लेकिन जांच में पुलिस को कार्यक्रम आयोजकों के पास किसी प्रकार की परमिशन नहीं मिली है.

पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

गोरखपुर पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, उसके पास किसी प्रकार का आईडी प्रूफ नहीं था. इस घटना को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली लगी कि हवाबाग कॉलेज में ब्लाइंड बच्चों को लाया और उन्हें ब्रेनवॉश किया गया. हनुमान चालीसा को गलत बताया गया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि बच्चों को खाने-पीने की लालच देकर चर्च के एक कार्यक्रम में लाया गया है.

हर साल होते हैं कार्यक्रम

कहा गया था कि क्रिसमस पर्व की तैयारी चल रही है, उसी में शामिल होना है. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर साल 25 दिसंबर को इस तरह से कार्यक्रम होते है. लेकिन जिस तरह से ब्लाइंड बच्चों को हॉस्टल से लाया गया, वह पूरी तरह से गलत है. वहां से भी अनुमति नहीं ली गई थी. इसे लेकर चर्च में मौजूद महिला लीला जोसफ ने बताया कि ईशू कार्यक्रम के लिए ब्लाइंड बच्चों को अलग-अलग स्कूलों से लाया गया है. उनका कहना है कि हमारे साथ वाले लोग अनुमित लेकर ही बच्चों को लेकर आए हैं.

