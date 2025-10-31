Advertisement
‘जुमे की नमाज’ के कारण छुट्टी! जबलपुर में स्कूल ने बदला कैलेंडर, रविवार की जगह शुक्रवार को दिया अवकाश

Jabalpur News-जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल के नए आदेश को लेकर हंगामा मच गया. स्कूल द्वारा जारी आदेश में शुक्रवार की छुट्टी दी गई और रविवार को स्कूल खोलने की बात कही गई. मैनेजमेंट का कहना है कि जुमे की नमाज के कारण बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, इसलिए शुक्रवार को छुट्टी रखने का निर्णय लिया गया. वहीं इस आदेश के बाद हंगामा मचा गया, स्कूल ने अपना आदेश वापस ले लिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:04 PM IST
‘जुमे की नमाज’ के कारण छुट्टी! जबलपुर में स्कूल ने बदला कैलेंडर, रविवार की जगह शुक्रवार को दिया अवकाश

School Declares Friday As Weekly Off-मध्यप्रदेश के जबलपुर के मालवीय चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल ने हाल ही में सत्र 2025-26 के लिए नया आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि अब स्कूल शुक्रवार को बंद रहेगा और रविवार को खुला रहेगा. स्कूल प्रबंधन ने बताया कि जुमे की नमाज के कारण इस दिन बच्चों की उपस्थिति काफी कम रहती है, इसलिए यह बदलाव जरूरी थी. वहीं इस आदेश को लेकर काफी हंगामा हुआ. इसके बाद स्कूल ने आदेश वापस ले लिया. 

स्कूल के आदेश का विरोध
जैसे ही यह आदेश सामने आया तो विवाद बढ़ गया. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए विरोध शुरू कर दिया. यह मामला जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा, जांच टीम स्कूल पहुंची और गेट पर लगे ताले तुड़वाए गए. आदेश को लेकर बढ़ते विरोध को देखते हुए अंजुमन इस्लामिया बोर्ड ने आदेश को तुरंत निरस्त कर दिया. बीजेपी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की. उनका कहना था कि 2024 तक स्कूल रविवार को बंद रहता था, जो परिवारों और बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था है. 

बच्चे जुमे के दिन नहीं आते
स्कूल प्रबंधक अन्नू अनवर ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया के शहर में 6 स्कूल और 1 कॉलेज हैं. मालवीय चौक स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़कर सभी स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी रहती है. इसका कारण यह है कि इस दिन बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती है. इसी वजह से शुक्रवार की छुट्टी की गई और रविवार को स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया. 

शुक्रवार को 10-20 बच्चे आते हैं स्कूल
अंजुमन इस्लामिया स्कूल में लगभग 700 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन महज 10 से 20 बच्चे ही स्कूल आते थे. स्कूल के टीचरों से पूछने पर उन्होंने बताया कि जुम्मे की नमाज के कारण बच्चे स्कूल नहीं आते. बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षकों ने मीटिंग की और फैसला लिया कि जुमे के दिन छुट्टी रखकर, रविवार को स्कूल लगाया जाए.

यह भी पढ़ें-इंदौर की महिला को उज्जैन में फंसाया, फिर रतलाम के युवक को बेचा, 1.50 लाख में की डील

