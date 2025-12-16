Advertisement
जबलपुर में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण, हिंदू संगठनों ने पति-पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Jabalpur News-जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र की कुंडम बस्ती में धर्मांतरण से जुड़ा एक मामला सामने आया हैं. हिंदू संगठन ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाए कि यहां पति-पत्नी मिलकर एक किराए के मकान में चंगाई सभा का आयोजन करते हैं. आदिवासियों को बहला फुसला कर उन्हें लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर हंगामा किया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:05 PM IST
जबलपुर में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण, हिंदू संगठनों ने पति-पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Conversion Attempts in Rented House-मध्यप्रदेश के जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है. हिंदू संगठनों ने 9 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यहां पति-पत्नी मिलकर एक किराए के मकान में चंगाई सभा का आयोजन करते हैं. पति-पत्नी आदिवासियों को बहला फुसलाकर उन्हें लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. इस पूरे मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया. 

आदिवासियों को धर्मांतरित करने का आरोप
मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने कहा कि लंबे समय से कुंडेश्वर तहसील में चंगाई सभा के माध्यम से हिंदू धर्मांतरण का संचालन हो रहा था, जिसकी सूचनी मिली थी. विश्व हिंदू परिषद ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की. इस दौरान आदिवासी बाहुल्य समाज में इलाज के लिए भोले गरीब लोगों को लालच देकर क्रिश्चियन कम्युनिटी में धर्मांतरण किया जा रहा था. जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे तो सभा में शामिल होने पहुंचे लोग वहां से भागने लगे. 

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कराई एफआईआर
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण में शामिल लोगों की लिस्ट तैयार कर कुंडेश्वर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. हिंदू संगठनों का कहना है कि मामले में पहले पुलिस ने सहयोग नहीं किया. कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद पुलिस कार्रवाई हुई है. आने वाले समय में भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो इनका विरोध किया जाएगा. 

घर में सिर्फ प्रार्थना हो रही थी
हिंदू संगठनों का कहना है कि चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वालों का विरोध किया जाएगा. हिंदुत्व विचारधार को घात पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. वहीं इस मामले में दंपती का कहना है कि धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं, हमने किसी को यहां जबरदस्ती नहीं बुलाया है. यहां सभी लोग अपनी मर्जी से आए हैं. हम किसी का धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं. यहां सिर्फ प्रार्थना सभी हो रही है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
इस मामले को लेकर जबलपुर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि हिंदू संगठनों के द्वारा हमें एक आवेदन पत्र दिया गया है. इसमें जबरन लोगों का धर्मांतरण कराने की बात कही गई है. राजेंद्र और दीपा कोल के नाम का जिक्र है. आवेदन को संज्ञान में लिया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

