जबलपुर में जन्मदिन से पहले लापता हुई 'मैगी', ढूंढकर लाने वाले को मिलेगा 10 हजार का इनाम

Jabalpur News-जबलपुर में एक डॉक्टर परिवार अपनी फीमेल डॉग मैगी के लापता होने से परेशान है. डॉक्टर परिवार की ल्हासा अप्सो फीमेल डॉग मैगी 19 नवंबर से लापता है, परिवार ने शहर में गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं और इनाम की घोषणा की है. इतना ही नहीं परिवार ने मदनमहल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और लोगों ने मदद की अपील की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:02 PM IST
Lhasa Apso Female Dog Missing-मध्यप्रदेश के जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर परिवार की 9 साल की ल्हासा अप्सो फीमेल डॉगी 'मैगी' 19 नवंबर से लापता है. परिवार के अनुसार, मैगी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि घर की सदस्य और बेटी जैसी थी. उसके गायब होने के बाद से घर में सन्नाटा पसरा हुआ है. परिवार ने शहरभर में गुमशुदगी के पोस्टर लगाते हुए उसे सुरक्षित वापस लाने वाले को 10 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है. इसके साथ ही परिवार ने मदनमहल थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है. 

19 नवंबर से गायब है मैगी
राइट टाउन निवासी डॉ. अखिलेश तिवारी ने बताया कि 19 नवंबर की सुबह सबकुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैगी अचानक घर से गायब हो गई. जब वह काफी देर तक दिखाई नहीं दी तो परिवार के सदस्यों ने तुरंत खोजबीनी शुरू की. उन्होंने आसपास की गलियों, मोहल्लों और पार्कों में घंटों तलाश की, लेकिन मैगी का कोई पता नहीं चला. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, मगर उसमें भी कुछ खास सुराग नहीं मिला. 

परिवार का हिस्सा, बेटी जैसी
डॉ. तिवारी का कहना है कि मैगी कोई डॉग नहीं, मेरी बेटी जासी है. 9 सालों से वह हमारे परिवार का हिस्सा थी. उसके बिना घर सूना लग रहा है. हम सिर्फ इस उम्मीद में हैं कि कोई भी उसे देखकर हमें सूचना दे दे. उन्होंने यह भ ीकहा कि जो भी व्यक्ति मैगी को सुरक्षित घर लेकर आएगे, उसके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसका सम्मान किया जाएगा. 

पूरा परिवार है उदास 
डॉ. तिवारी की पत्नी निष्टा तिवारी ने भावुक होकर बताया कि मैगी के गायब होने से पूरा घर उदास है. वह हमारी बेटी की तरह थी. इसी महीने उसका 9वीं जन्मदिन था. हम बस यही चाह रहे हैं कि वह सकुशल हमें वापस मिल जाए. उन्होंने यह भी बताया कि मैगी बहुत समझदार और परिवार से जुड़ी हुई है. हर महीने उसे पेट पार्लर ले जाया जाता था और वह हमेशा परिवार के सदस्यों के आसपास ही रहती थी. 

सोशल मीडिया पर भी तलाशी अभियान चलाया
परिवार मैगी की तलाश में जुटा हुआ है और शहर के लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है. वही पुलिस भी शिकायत दर्ज होने के बाद आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा रही है. मैगी की गुमशुदगी की जानकारी शहरभर में तेजी से फैल रही है. सोशल मीडिया पर भी मैगी की तलाश का अभियान चलाया जा रहा है. परिवार द्वारा लगाए गए पोस्टरों और मैगी की तस्वीर, उसकी पहचान और संपर्क नंबर दिए गए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

