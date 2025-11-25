'मां' की जमीन... खून से सींची, जबलपुर में 'पेंशन' का पैसा न देने पर बेटे ने ईंट-पत्थर से की हत्या, पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के नरगवा गांव में पैसों और संपत्ति के लालच ने रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार कर दिया है. यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही बड़ी मां फूलबाई की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह अपनी पेंशन और जमीन उसके नाम करने के लिए तैयार नहीं थी. जब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया. आरोपी ने 14 नवंबर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

14 नवंबर को मिली थी लाश

14 नवंबर की सुबह रतन रजक के खेत में मएक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. शव की पहचान नरगवा गांव की रहने वाली फूलबाई के रूप में हुई है. पनागर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है. पहले यह मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच में हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की.

पेंशन और जमीन पर थी आरोपी की नजर

पुलिस जांच में सामने आया कि फूलबाई के दो बेटे और दो बेटियां हैं. वह कभी अपने बच्चों के पास रहती थी, तो कभी अपने रिश्तेदार तुलसी केवट के यहां. तुलसी, फूलबाई के देवर का बेटा है और उसे बड़ी मां मानकर देखभाल करता हुआ दिखता था. हाल के दिनों में फूलबाई लगातार तुलसी के घर पर रह रही थी. ग्रामीणों के अनुसार, महिला के नाम पर करीब एक एकड़ जमीन और पेंशन की राशि आती थी.

लालच में अंधा हुआ आरोपी

तुलसी केवट पिछले कई दिनों से फूलबाई पर दबाव बना रहा था कि वह अपने पेंशन की राशि उसी को दे दे और साथ ही एक एकड़ जमीन भी उसके नाम कर दे. लेकिन जब फूलबाई ने इसे लेकर इनकार कर दिया, तो आरोपी ने खौफनाक कदम उठाया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने योजनाबद्ध तरीक से पहले फूलबाई को बहाने से खेत की ओर ले गया. वहां ईंट और पत्थरों से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद शव को खेत में फेंक कर आरोपी वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पनागर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी तुलसी केवट को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए ईंट-पत्थरों को बरामद कर लिया है. वहीं आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

