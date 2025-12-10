देवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट-तोड़फोड़...बेटे के बर्ताव से परेशान माता-पिता पहुंचे पुलिस के पास, धर्मांतरण का आरोप

Teen Conversion Attempt in Jabalpur-मध्यप्रदेश के जबलपुर के आधारताल निवासी सत्यनारायण शर्मा और उनकी पत्नी अपने 15 वर्षीय बेटे के व्यवहार में आए अचानक बदलाव से बेहद परेशान हैं. उनका आरोप है कि बच्चे का संपर्क उसकी ट्यूशन टीचर और एक फादर से बढ़ने के बाद से उसकी आदतें पूरी तरह बदल गई हैं. पहले वह मंदिर जाया करता था, लेकिन अब चर्च जाने लगा है, यहां तक कि घर में रखी देवी-देवताओं की तस्वीरें भी फाड़ दीं.

बेटा करने लगता है गाली-गलौज

माता-पिता के अनुसार, जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह गाली-गलौज करने लगा और घर में मारपीट व तोड़फोड़ करने लगा. परिवार का दावा है कि बेटे का धर्मांतरण करने की साजिश की जा रही है और उसे ब्रेनवॉश किया जा रहा है. पुलिस से शिकायत करने पर जब स्थानीय थाने में सुनवाई नहीं हुई, तो बुधवार को वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरी घटना बताई.

बेटा रॉड लेकर देता था धमकी

माता-पिता ने बताया कि उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे, जिनमें उनका बेटा लोहे की रॉड लेकर धमकी देता दिख रहा है. परिवार के मुताबिक, लड़का सेंट जेवियर स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वहीं की टीचर पलक सिंह से ट्यूशन लेता है, साथ ही एक फादर के संपर्क में भी है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि बेटा उनसे कह चुका है, आप लोग धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो मैं केरल चला जाऊंगा. इस मामले में एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन बच्चे की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, इसलिए पुलिस इस दिशा में कार्रवाई करेगी. शिकायत में बताए गए टीचर और फादर से भी पूछताछ की जाएगी. इस घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है.

