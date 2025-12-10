Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3036330
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

देवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट-तोड़फोड़...बेटे के बर्ताव से परेशान माता-पिता पहुंचे पुलिस के पास, धर्मांतरण का आरोप

Jabalpur News-जबलपुर में माता-पिता ने अपने 15 साल के बेटे की हरकतों से परेशान होकर पुलिस से मदद मांगी है. परिजनों का कहना है कि ट्यूशन पढ़ाने वाली लेडी टीचर और फादर के संपर्क में आने के बाद बेटे का बर्ताव बदल गया है. बेटा मंदिर के बजाय चर्च जा रहा है और देवी-देवताओं के फोटो फाड़ रहा है. परिजनों ने कहा कि उनके बेटे के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट-तोड़फोड़...बेटे के बर्ताव से परेशान माता-पिता पहुंचे पुलिस के पास, धर्मांतरण का आरोप

Teen Conversion Attempt in Jabalpur-मध्यप्रदेश के जबलपुर के आधारताल निवासी सत्यनारायण शर्मा और उनकी पत्नी अपने 15 वर्षीय बेटे के व्यवहार में आए अचानक बदलाव से बेहद परेशान हैं. उनका आरोप है कि बच्चे का संपर्क उसकी ट्यूशन टीचर और एक फादर से बढ़ने के बाद से उसकी आदतें पूरी तरह बदल गई हैं. पहले वह मंदिर जाया करता था, लेकिन अब चर्च जाने लगा है, यहां तक कि घर में रखी देवी-देवताओं की तस्वीरें भी फाड़ दीं. 

बेटा करने लगता है गाली-गलौज
माता-पिता के अनुसार, जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह गाली-गलौज करने लगा और घर में मारपीट व तोड़फोड़ करने लगा. परिवार का दावा है कि बेटे का धर्मांतरण करने की साजिश की जा रही है और उसे ब्रेनवॉश किया जा रहा है. पुलिस से शिकायत करने पर जब स्थानीय थाने में सुनवाई नहीं हुई, तो बुधवार को वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरी घटना बताई.

बेटा रॉड लेकर देता था धमकी
माता-पिता ने बताया कि उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे, जिनमें उनका बेटा लोहे की रॉड लेकर धमकी देता दिख रहा है. परिवार के मुताबिक, लड़का सेंट जेवियर स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वहीं की टीचर पलक सिंह से ट्यूशन लेता है, साथ ही एक फादर के संपर्क में भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी
सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि बेटा उनसे कह चुका है, आप लोग धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो मैं केरल चला जाऊंगा. इस मामले में एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन बच्चे की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, इसलिए पुलिस इस दिशा में कार्रवाई करेगी. शिकायत में बताए गए टीचर और फादर से भी पूछताछ की जाएगी. इस घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है.

यह भी पढ़ें-दुकान पर बैठे-बैठे जिंदगी खत्म, ग्राहक का मोबाइल फाइनेंस करते समय युवक की हुई मौत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsjabalpur news

Trending news

mp news
देवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट की...बेटे के बर्ताव से परेशान पिता पहुंचे थाने
mp news
दुकान पर बैठे-बैठे जिंदगी खत्म, ग्राहक का मोबाइल फाइनेंस करते समय युवक की हुई मौत
Panna news
1 साल में चमकी किसान की किस्मत, मिला बेशकीमती हीरा; कीमत सुन खुशी से उछल पड़ा राजेंद
mp news
सागर में ट्रेनी विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी पर पलटा, पायलट गंभीर घायल
indore news
इंदौर के धनतालाब घाट पर वाहनों की धीमी हुई रफ्तार, 10 KM तक लगा लंबा जाम
chhattisgarh news
महिला DSP के 'प्यार' में लुट गया कारोबारी, 2 करोड़ कैश, महंगी कार, गहने लेने का आरोप
satna station
सतना में वाराणसी से कोयंबटूर जा रही ट्रेन में मची अफरा-तफरी, पूरे यात्री हुए परेशान
indore news
इंदौर में बीते 40 दिन में 150 से ज्यादा शादियां टूटी; लाइक और चैट बने गंभीर वजह
Jhabua news
स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, पुलिस ने दिखाया कमाल, रोड पर हुआ लाड़ली लक्ष्मी का जन्म
indigo news
इंडिगो पर ₹9000 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग, CG सिविल सोसाइटी ने भेजा लीगल नोटिस