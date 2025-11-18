जबलपुर में 'सिनेमैटिक चोरी' का एंड! भाई चुराता था, बहन बेचती थी, पुलिस ने 'बोनस' में पकड़े खरीदार माता-पिता भी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने तीन बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए सगे भाई-बहन समेत एक ही परिवार के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह का मास्टरमाइंड चिंटू, घरों की रेकी कर सूने मकानों को निशाना बनाता था, जबकि उसकी बड़ी बहन पूजा चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरों को बेचने का काम करती थी. पुलिस ने चोरी के माले को खरीदने वाले माता-पिता को बेटे को भी हिरासत में लिया है. कार्रवाई में लाखों रुपए के जेवर, नगदी से खरीदे गए टीवी, फ्रिज और वारदात में उपयोग की गई बाइक बरामद की गई है.

लगातार हो रही थीं चोरियां

गोहलपुर और तिलवारी थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस भी सतर्क थी. कुछ दिनों के भीतर अमखेरा और त्रिमूर्ति नगर में दो बड़ी वारदातों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी थी. अमखेरा निवासी मनीषा कुशवाहा 5 मार्च को घर लौटीं तो ताले टूटे मिले और अलमारी का लॉकर टूटा हुआ पाया. लॉकर से सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब थे. वहीं 12 अक्टूबर को त्रिमूर्ति नगर निवासी शिवांश दुबे परिवार के साथ गांव गए हुए थे. लौटने पर उनके घर में भी इसी तरह ताले टूटे हुए मिले और हजारों के जेवर व नकदी चोरी हो चुकी थी.

भाई-बहन की जोड़ी गिरफ्तार

दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले गए और मुखबिरों से जानकारी जुटाई गई. इसी दौरान गोहलपुर पुलिस ने पीयूष उर्फ चिंटू को पकड़ा. पूछताछ में उसने न सिर्फ अमखेरा और त्रिमूर्ति नगर की चोरी, बल्कि तिलवार क्षेत्र में हुई चोरी का भी खुलासा कर दिया. पूछताछ में चिंटू ने बताया कि वह जेवर अपनी बहन पूजा चौधरी के जरिए शिवांश साहू, संजय साहू और मनीषा साहू को लगभग ढाई लाख रुपए में बेचता था. चोरी के रुपए से उसने टीवा, फ्रिज और कूलर जैसे महंगे सामान खरीदे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है.

अन्य वारदातों का पता लगाने में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी रीतेश पांडे ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक एमपी 20 जेडपी 6857, चोरी के जेवर और उन पैसों से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर लिए हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य संभावित वारदातों का भी पता लगाने में जुटी है. तीन चोरियां सुलझने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि गिरोह के बाकी संपर्कि और पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का भी राज सामने आएगा. फिलहाल गिरफ्तार आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है.

