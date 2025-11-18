Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3009495
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

जबलपुर में 'सिनेमैटिक चोरी' का एंड! भाई चुराता था, बहन बेचती थी, पुलिस ने 'बोनस' में पकड़े खरीदार माता-पिता भी

Jabalpur News-जबलपुर पुलिस ने तीन चोरियों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चोरी किया गया लाखों का माल और चोरी में उपयोग करने वाली बाइक भी जब्त कर ली है. पुलिस गिरफ्त में आई बड़ी बहन, छोटे भाई द्वारा चुराकर लाए गए जेवरातों को बेचा करती थी. इसके साथ ही पुलिस ने उसके माता-पिता को हिरासत में लिया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जबलपुर में 'सिनेमैटिक चोरी' का एंड! भाई चुराता था, बहन बेचती थी, पुलिस ने 'बोनस' में पकड़े खरीदार माता-पिता भी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने तीन बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए सगे भाई-बहन समेत एक ही परिवार के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह का मास्टरमाइंड चिंटू, घरों की रेकी कर सूने मकानों को निशाना बनाता था, जबकि उसकी बड़ी बहन पूजा चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरों को बेचने का काम करती थी. पुलिस ने चोरी के माले को खरीदने वाले माता-पिता को बेटे को भी हिरासत में लिया है. कार्रवाई में लाखों रुपए के जेवर, नगदी से खरीदे गए टीवी, फ्रिज और वारदात में उपयोग की गई बाइक बरामद की गई है. 

लगातार हो रही थीं चोरियां
गोहलपुर और तिलवारी थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस भी सतर्क थी. कुछ दिनों के भीतर अमखेरा और त्रिमूर्ति नगर में दो बड़ी वारदातों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी थी. अमखेरा निवासी मनीषा कुशवाहा 5 मार्च को घर लौटीं तो ताले टूटे मिले और अलमारी का लॉकर टूटा हुआ पाया. लॉकर से सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब थे. वहीं 12 अक्टूबर को त्रिमूर्ति नगर निवासी शिवांश दुबे परिवार के साथ गांव गए हुए थे. लौटने पर उनके घर में भी इसी तरह ताले टूटे हुए मिले और हजारों के जेवर व नकदी चोरी हो चुकी थी. 

भाई-बहन की जोड़ी गिरफ्तार
दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले गए और मुखबिरों से जानकारी जुटाई गई. इसी दौरान गोहलपुर पुलिस ने पीयूष उर्फ चिंटू को पकड़ा. पूछताछ में उसने न सिर्फ अमखेरा और त्रिमूर्ति नगर की चोरी, बल्कि तिलवार क्षेत्र में हुई चोरी का भी खुलासा कर दिया. पूछताछ में चिंटू ने बताया कि वह जेवर अपनी बहन पूजा चौधरी के जरिए शिवांश साहू, संजय साहू और मनीषा साहू को लगभग ढाई लाख रुपए में बेचता था. चोरी के रुपए से उसने टीवा, फ्रिज और कूलर जैसे महंगे सामान खरीदे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य वारदातों का पता लगाने में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी रीतेश पांडे ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक एमपी 20 जेडपी 6857, चोरी के जेवर और उन पैसों से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर लिए हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य संभावित वारदातों का भी पता लगाने में जुटी है. तीन चोरियां सुलझने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि गिरोह के बाकी संपर्कि और पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का भी राज सामने आएगा. फिलहाल गिरफ्तार आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है.

यह भी पढ़ें-बंदर की मौत पर 1 लाख जुटाकर मृत्यु भोज, दाढ़ी बनवाकर पटेल ने किया क्रियाकर्म, 35 KM दूर से पहुंचे 4 हजार लोग

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmadhya pradesh newsjabalpur news

Trending news

mp news
साधु-संतों और स्थानीय लोगों की 'हड़ताल' सफल! ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक
mp news
सोशल मीडिया पर छाई MP की 'खूबसूरत नर्स', एक वीडियो से बटोरी वाह-वाही, हुईं सम्मानित
mp news
CSP पूजा पांडे की गिरफ्तारी के बाद DSP पंकज मिश्रा भी फंसे,पुलिस पर बंदरबांट का आरोप
Mohan Yadav
CM मोहन यादव बोले- PM मोदी के नेतृत्व में देश ने बनाई अलग पहचान, PAK को भी चटाई धूल
mp news
किसान ने BJP विधायक पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, जनसुनवाई में पहुंचा पीड़त व्यक्ति
mp news
MP सरकार की 'मिशन वात्सल्य' योजना, कमजोर बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए
mp news
बेटों ने पीटा, घर से निकाला, बीमार पत्नी संग जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग रो पड़े
mp news
अस्पताल परिसर में खुले में हुआ प्रसव, महिला ने साड़ी का पर्दा कर कराई डिलीवरी
Shivpuri News
नौकरी के विवाद में खूनी खेल, युवक ने मां-बेटे पर बरसाए डंडे, महिला के टूट गए दांत
shahdol news
MP में राशन चोरी गिरोह का पर्दाफाश! रीवा, सीधी, पन्ना और शहडोल में एक्टिव था ये गैंग