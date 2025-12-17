Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3044700
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी पर लगेगी रोक! तेज रफ्तार पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस जारी

Jabalpur News-जबलपुर हाईकोर्ट में ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर करने की याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. यह याचिका जबलपुर के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी पर लगेगी रोक! तेज रफ्तार पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस जारी

MP Highcourt-मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में तेज रफ्तार से दौड़ रहे ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि तेज रफ्तार से चल रहे ई-रिक्शा की वजह से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है. साथ ही लगातार हादसे भी हो रहे हैं. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिए है.

इस याचिका को जबलपुर निवासी डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की है. दरअसल, भारत सरकार ने 2018 में नोटिफिकेश जारी किया था. जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 66 में संशोधन किया गया था और ई-रिक्शा, बैटरी चलित वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर किया गया था. अब उसी नोटिफिकेशन को नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि यह नोटिफिकेशन मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है.

लगातार हो रहे हैं हादसे

Add Zee News as a Preferred Source

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बेधड़क सड़कों पर दौड़ रहे हैं. इस वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं. साथ ही इन ई-रिक्शा को नाबालिग बच्चे धड़ल्ले से दौड़ा रहे हैं. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में जबलपुर कलेक्टर ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और स्कूलों में चल रहे ई-रिक्शा पर रोक लगाई थी. लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ई-रिक्शा तेजी से सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

भारत सरकार ने दी है छूट

एडवोकेट दिनेश उपाध्याय का कहना है कि भारत सरकार ने छूट दे रखी है, जिस वजह से ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है. साथ ही परमिट की जरूरत भी नहीं है, यही वजह है कि ई-रिक्शा शहर से लेकर गांव तक की हर गली में चलते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 12 से 14 साल के लड़के तेज रफ्तार से लोगों को बैठाकर गाड़ी दौड़ा रहे हैं. इसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित कलेक्टर, एसपी और आरटीओ को नोटिस जारी किया है.

विधायक ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा

बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने परिवहन मंत्री से ई-रिक्शा के चलते यातायात की दुर्दशा पर सवाल किया था. उन्होंने मंत्री से पूछा कि जुलाई 2025 की स्थिति में जबलपुर शहर में कुल कितने ई-रिक्शा वाहनों को कलर कोडिंग और नंबरिंग की गई थी. साथ ही उस समय कितने ई-रिक्शा वास्तविक रूप से शहर में संचालित थे.

यह भी पढ़ें-भोपाल के लोग भी टॉक्सिक हवा में सांस लेने को मजबूर, AQI ने बजाई खतरे की घंटी!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsMP highcourt

Trending news

damoh news
न क्लास लगी न टीचर आए फिर भी हुई परीक्षा, अब छात्रों ने उड़ाई शिक्षा विभाग की नींद
mp news
गले में शिकायतों की माला पहनकर IG ऑफिस पहुंचा किसान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में हुआ तंत्र-मंत्र! प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिला नींबू-सिंदूर
RBI
पुरुष या महिला, MP में कौन जीता है ज्यादा साल? सामने आया दोनों की जिंदगी का अंतर
mp news
खली की बोरियों में छिपाई लाखों की शराब, राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था ट्रक
mp news
ड्यूटी पर लौटने दिल्ली के लिए निकला जवान, लेकिन सिर्फ पहुंचा सामान, कहां हुआ लापता?
Akshat Raghuvanshi
अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL में LSG ने 2.2 करोड़ में खरीदा
chhattisgarh news
फर्जी CAF जवान बनकर महिलाओं से लाखों की ठगी, सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था
mandla news
मंडला में शिक्षक महोदय का तमाशा, क, ख, ग की जगह 'तुम तो ठहरे परदेशी' गाते आए नजर
dewas news
इस ऑनलाइन गेमिंग App से रहें सावधान! देवास पुलिस ने करोड़ों के फ्रॉड का किया खुलासा