यात्रीगण ध्यान दें! नए साल पर बदल गया कई ट्रेनों का समय, नया टाइम टेबल जारी, देखें पूरी लिस्ट

Train Time Table Change: नए साल पर अगर आप भी ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. साल की शुरूआत के साथ जबलपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा पहले अपडेटेड टाइम टेबल की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.

जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस (11651), जो जबलपुर से शुरू होती है, अब मेन स्टेशन से अपने तय समय से 40 मिनट पहले रवाना होगी. पहले यह ट्रेन शाम 4:25 बजे रवाना होती थी, लेकिन नए टाइमटेबल के अनुसार अब यह 3:45 बजे रवाना होगी. इसी तरह जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर ट्रेन (51705), जो मेन स्टेशन से सुबह 10:15 बजे रवाना होती है, अब 20 मिनट पहले, सुबह 9:55 बजे रवाना होगी.

नया टाइमटेबल लागू हुआ

रेलवे ने बुधवार-गुरुवार की आधी रात से नया टाइमटेबल लागू कर दिया है. इस नए शेड्यूल के तहत वेस्ट सेंट्रल रेलवे की कई ट्रेनों, जिनमें चंदाफोर्ट सुपरफास्ट और रीवा शटल शामिल हैं, इन के चलने के समय में बदलाव किया गया है.

इन ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव

रेलवे ने जबलपुर से जुड़ी कई ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया है. रीवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (22190) अब रीवा से सुबह 6:00 बजे के बजाय 5:45 बजे रवाना होगी और जबलपुर में 10:15 बजे के बजाय 10:00 बजे पहुंचेगी.

चंदाफोर्ट-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22173) अब चंदाफोर्ट से दोपहर 2:50 बजे के बजाय 3:10 बजे रवाना होगी, जिससे यह जबलपुर में रात 11:30 बजे के बजाय 11:50 बजे पहुंचेगी.

रीवा-जबलपुर शटल एक्सप्रेस (11706) अब जबलपुर में रात 8:35 बजे के बजाय 9:05 बजे पहुंचेगी. वहीं, जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस (11651) अब जबलपुर से शाम 4:25 बजे के बजाय 3:45 बजे रवाना होगी और सिंगरौली में रात 11:45 बजे के बजाय 11:15 बजे पहुंचेगी.

रेलवे ने कुछ ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाव किया है. रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल ट्रेन (01665) अब रानी कमलापति स्टेशन से 3:40 PM की जगह 3:20 PM पर रवाना होगी.

रेवा-भोपाल एक्सप्रेस (22146) अब भोपाल में 8:10 AM की जगह 8:15 AM पर पहुंचेगी. प्रयागराज छेओकी–इटारसी एक्सप्रेस (11274) अब इटारसी में 11:30 AM की जगह 1:20 PM पर पहुंचेगी.

इसके अलावा, इटारसी-भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस (11272) अब इटारसी में 12:30 PM की जगह 1:50 PM पर पहुंचेगी. भुसावल-कटनी एक्सप्रेस (19013) अब कटनी में 5:00 AM की जगह 5:15 AM पर पहुंचेगी.

इसी तरह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटवारी जंक्शन-रेवा एक्सप्रेस (11753) के रेवा पहुंचने का समय भी बदल दिया गया है और अब यह 8:20 AM की जगह 8:30 AM होगा.

