यात्रीगण ध्यान दें! नए साल पर बदल गया कई ट्रेनों का समय, नया टाइम टेबल जारी, देखें पूरी लिस्ट

Train schedule changes: नए साल की शुरुआत के साथ ही जबलपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों का टाइम बदल दिया गया है. जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब 40 मिनट पहले रवाना होगी और जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर ट्रेन 20 मिनट पहले रवाना होगी. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा करने से पहले नया टाइमटेबल जरूर देख लें.
Train Time Table Change: नए साल पर अगर आप भी ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. साल की शुरूआत के साथ जबलपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा पहले अपडेटेड टाइम टेबल की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.
जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस (11651), जो जबलपुर से शुरू होती है, अब मेन स्टेशन से अपने तय समय से 40 मिनट पहले रवाना होगी. पहले यह ट्रेन शाम 4:25 बजे रवाना होती थी, लेकिन नए टाइमटेबल के अनुसार अब यह 3:45 बजे रवाना होगी. इसी तरह जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर ट्रेन (51705), जो मेन स्टेशन से सुबह 10:15 बजे रवाना होती है, अब 20 मिनट पहले, सुबह 9:55 बजे रवाना होगी.
नया टाइमटेबल लागू हुआ
रेलवे ने बुधवार-गुरुवार की आधी रात से नया टाइमटेबल लागू कर दिया है. इस नए शेड्यूल के तहत वेस्ट सेंट्रल रेलवे की कई ट्रेनों, जिनमें चंदाफोर्ट सुपरफास्ट और रीवा शटल शामिल हैं, इन के चलने के समय में बदलाव किया गया है.
इन ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव
