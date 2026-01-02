'रामायण' को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की मांग, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में CM मोहन यादव ने राम-कृष्ण से जीवन संदेश दिया

Jabalpur CM News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. जहां उन्होंने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के जीवन को देखकर जीवन के कई कठिन प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझे जा सकते हैं. उनका कहना था कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनी. अंधकार के बीच प्रकाश फैलाना ही सनातन संस्कृति की पहचान है. मुख्यमंत्री का कहना है कि रामायण काल में श्रीराम ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया और इसी आदर्श के कारण भारत हमेशा विश्वगुरु के रूप में जाना गया.

वहीं सीएम ने रामायण के उदाहरण देते हुए कहा कि महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम और लक्ष्मण को संतों के यज्ञ में बाधा डालने वाले असुरों से निपटने के लिए भेजा. श्रीराम ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से राजा जनक के दरबार में स्वयंवर जीतकर धर्म और न्याय का संदेश दिया. उन्होंने निषादराज और शबरी माता के प्रसंगों के जरिए मित्रता और प्रेम का महत्व भी बताया. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राम राज्य का स्मरण करने से जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर बनने में महाराज रामभद्राचार्य की तर्क शक्ति का योगदान रहा.

अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन

मुख्यमंत्री ने जबलपुर को ऋषि जाबाली की पावन भूमि बताते हुए कहा कि इस शहर में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन विशेष महत्व रखता है. नर्मदा मैया और यहां की प्रकृति की लीला देखने लायक है, जैसे काले पत्थर भी संगमरमर के उज्ज्वल रूप में दिखाई देते हैं. उन्होंने देश और विदेश से आए प्रतिनिधियों को मध्यप्रदेश सरकार की ओर से बधाई दी. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सम्मेलन की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में सुशासन और राम राज्य स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री गंभीरता से काम कर रहे हैं.

राष्ट्रग्रंथ घोषित करने की सलाह

स्वामी रामभद्राचार्य ने सम्मेलन में सुझाव दिया कि रामायण को राष्ट्रग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राम का अर्थ राष्ट्र और 'म' का मंगल होता है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाएं और रामायण के ब्रांड एम्बेसडर बनें. सम्मेलन में देश-विदेश के लगभग 120 विद्वानों ने व्याख्यान दिए और 28 हजार सुंदरकांड पाठ हुए. विधायक अजय विश्नोई ने जानकारी दी कि यह बहुआयामी यात्रा 2004 से चल रही है और इसमें 25 सत्रों में विभिन्न वक्ताओं ने रामायण और संस्कृति पर अपने विचार साझा किए.

रिपोर्टः कुलदीप बबेले, जबलपुर

