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गजब की चोरी! 80 हजार के बकरे चुराने के लिए 6 लाख का तामझाम, पुलिस ने बंटी-बबली स्टाइल चोरों को दबोचा

Ratlam Crime News: रतलाम जिले की पुलिस ने बकरा चोरी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से चार बकरे, कार, नकदी सहित करीब 6.62 लाख रुपये का माल जब्त हुआ है. पुलिस अन्य मामलों की जांच कर रही है.

Written By  Chandrashekhar solanki|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 07, 2026, 09:45 PM IST
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Ratlam Crime News
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Jaivra Police Action: रतलाम जिले के जावरा शहर थाना पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. खास बात यह रही कि चोरी गए माल से कहीं ज्यादा कीमत का सामान आरोपियों से जब्त किया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अन्य चोरियों का भी खुलासा हो सकता है.

मामला 24 अप्रैल का है, जब जावरा निवासी शाकिर पटेल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर से 8 बकरे चोरी हो गए हैं. चोरी गए बकरों की कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई थी. शिकायत के बाद पुलिस ने लग जगह दबीश के साथ साइबर टीम की मदद से जांच शुरू की और संदिग्धों तक पहुंच गई.

चोरी का सामान भी जब्त
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों अब्दुल, जीशान और जुनेद को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी इंदौर के निवासी बताए जा रहे हैं. आरोपियों के कब्जे से चोरी के चार बकरे बरामद हुए हैं. इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार, टामी, नकदी और अन्य सामान भी जब्त किया गया है.

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आरोपियों ने किया कबूल
पूछताछ में आरोपियों ने अन्य चोरियों को भी कबूल किया है. ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी चोरी का सामान बरामद हो सकता है. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से कुल 6 लाख 62 हजार 230 रुपये का मशरूका जब्त किया है. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा, ताकि अन्य मामलों का खुलासा किया जा सके.

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