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शोले स्टाइल में विरोध! हाथ में तिरंगा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, वजह जान हो जाएंगे हैरान, मचा हड़कंप

 Ratlam Student Protest:  जावरा में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और हाथ में तिरंगा थामकर सरकारी लाइब्रेरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगा. युवक का कहना है कि लाइब्रेरी न होने से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है. 

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:04 PM IST
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शोले स्टाइल में विरोध! हाथ में तिरंगा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, वजह जान हो जाएंगे हैरान, मचा हड़कंप

 Ratlam Student Protest: रतलाम के जावरा में सरकारी लाइब्रेरी की मांग को लेकर एक अनोखा और चौंकाने वाला विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. अपनी मांग को लेकरल एक युवक ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया और हाथ में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगा. युवक ने बताया कि सरकारी लाइब्रेरी की सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र के छात्रों को अपनी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और युवक को समझाने-बुझाने की कोशिश की. काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद आखिरकार युवक टंकी से नीचे उतरने को राजी हो गया. अधिकारियों ने युवक को आश्वासन दिया कि जावरा में एक सरकारी लाइब्रेरी स्थापित करने और उसे संचालित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. इस आश्वासन के बाद, युवक शांत हो गया और स्थिति सामान्य हो गई.

युवक की मांग

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रतलाम जिले के जावरा में युवक विजय दगदी अपनी मांगों को लेकर इंकलाब गंज स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. जानकारी के मुताबिक, विजय दगदी जावरा में नगर पालिका द्वारा संचालित लाइब्रेरी शुरू करने की मांग कर रहा था. उसका कहना है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने आने वाले युवाओं को सरकारी लाइब्रेरी नहीं होने के कारण निजी लाइब्रेरी में महंगी फीस चुकानी पड़ती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को परेशानी होती है. जैसे ही प्रशासन को इस प्रदर्शन की सूचना मिली, अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और युवक से बातचीत की. अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया कि जल्द ही नगर पालिका स्तर पर लाइब्रेरी शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. आश्वासन मिलने के बाद युवक सुरक्षित रूप से पानी की टंकी से नीचे उतर आया और मामला शांत हुआ.

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