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दूषित पानी से छत्तीसगढ़ में खतरनाक बीमारी का कहर, फिर भी अस्पताल जाने से डर रहे लोग, जानिए वजह

Jagdalpur Jaundice: जगदलपुर में पीलिया के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मरीज अस्पताल की बजाय झाड़-फूंक और देसी इलाज पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं. अस्पतालों में कम मरीज पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग के पास सही आंकड़े भी नहीं हैं.

Written By  ANOOP AWASTHI|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 24, 2026, 04:19 PM IST
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Bastar Jaundice News
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Bastar Jaundice News: जगदलपुर में पीलिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन मरीज अस्पतालों की बजाय झाड़-फूंक और देसी इलाज पर ज्यादा भरोसा करते नजर आ रहे हैं. बस्तर जिले में पीलिया के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी जगदलपुर के महारानी जिला अस्पताल में गिनती के मरीज ही इलाज कराने पहुंच रहे हैं. दूसरी ओर, शहर से लगे अड़ावाल इलाके में देसी इलाज कराने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के पास पीलिया मरीजों का सही आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.

महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. संजय प्रसाद ने बताया कि रोजाना केवल 1 से 2 पीलिया मरीज ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मरीज के घर और आसपास रहने वाले लोगों की भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है. डॉ. प्रसाद का कहना है कि दूषित पानी पीने से पीलिया फैल रहा है, इसलिए नगर निगम के सहयोग से दूषित जल स्रोतों को रोकने की कोशिश की जा रही है.

मामले कम होने का दावा
वहीं, नगर निगम सभापति सुरेश गुप्ता ने माना कि शहर के कई इलाकों से दूषित पानी की शिकायतें मिल चुकी हैं. उन्होंने बताया कि कई जगह पेयजल पाइपलाइन नालियों के बीच से गुजर रही हैं, जिससे साफ पानी दूषित हो रहा है. दलपत सागर वार्ड में स्थिति को देखते हुए टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है. निगम पीलिया प्रभावित घरों और आसपास के जल स्रोतों को सुधारने का काम भी कर रहा है. हालांकि, निगम अब भी शहर में पीलिया के कम मामले होने का दावा कर रहा है.

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देर से पहुंचते हैं मरीज
स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के दावों के बावजूद अड़ावाल में देसी इलाज कराने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है. डॉ. संजय प्रसाद ने भी माना कि झाड़-फूंक के चक्कर में मरीज अस्पताल देर से पहुंचते हैं, जिससे कई बार हालत गंभीर हो जाती है और मौत का खतरा बढ़ जाता है. अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोग पीलिया जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं.

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