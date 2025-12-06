Javra Gas Leak: फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव, कई मजदूर बीमार; जांच जारी

Javra Factory Gas Leak: रतलाम जिले के जावरा में शनिवार देर शाम अचानक एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया. तेज गंध उठते ही फैक्ट्री के मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत जावरा अस्पताल ले जाया गया. गैस का असर सिर्फ एक फैक्ट्री तक नहीं रहा, बल्कि आसपास की यूनिटों के मजदूर भी इसकी चपेट में आ गए. लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायतें हुईं, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि फैक्ट्री से किस प्रकार की गैस लीकेज हुई है. विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाकर गैस के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि रिसाव कहां से और कैसे हुआ. फिलहाल SDRF और पुलिस टीम फैक्ट्री परिसर में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. किसी भी खतरे को देखते हुए पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है और लोगों को फैक्ट्री एरिया से दूर रहने की सलाह दी गई है.

मौके पर पहुंचा प्रशासन

शुरुआती जानकारी के अनुसार यह फैक्ट्री फेरिक सल्फेट बनाने की यूनिट बताई जा रही है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और अस्पताल में भर्ती मजदूरों की स्थिति पर भी अपडेट ले रहा है. जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली. फिलहाल प्राथमिक जांच जारी है और प्रशासन यह सुनिश्चित करने में लगा है कि आगे किसी तरह की लापरवाही न हो और स्थिति जल्द सामान्य हो सके.

(रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम)

