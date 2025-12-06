Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3031735
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Javra Gas Leak: फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव, कई मजदूर बीमार; जांच जारी

Ratlam Gas Leak: जावरा में फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में गैस रिसाव से अफरा-तफरी मच गई. कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. SDRF, पुलिस और प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव
फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव

Javra Factory Gas Leak: रतलाम जिले के जावरा में शनिवार देर शाम अचानक एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया. तेज गंध उठते ही फैक्ट्री के मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत जावरा अस्पताल ले जाया गया. गैस का असर सिर्फ एक फैक्ट्री तक नहीं रहा, बल्कि आसपास की यूनिटों के मजदूर भी इसकी चपेट में आ गए. लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायतें हुईं, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि फैक्ट्री से किस प्रकार की गैस लीकेज हुई है. विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाकर गैस के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि रिसाव कहां से और कैसे हुआ. फिलहाल SDRF और पुलिस टीम फैक्ट्री परिसर में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. किसी भी खतरे को देखते हुए पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है और लोगों को फैक्ट्री एरिया से दूर रहने की सलाह दी गई है.

मौके पर पहुंचा प्रशासन
शुरुआती जानकारी के अनुसार यह फैक्ट्री फेरिक सल्फेट बनाने की यूनिट बताई जा रही है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और अस्पताल में भर्ती मजदूरों की स्थिति पर भी अपडेट ले रहा है. जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली. फिलहाल प्राथमिक जांच जारी है और प्रशासन यह सुनिश्चित करने में लगा है कि आगे किसी तरह की लापरवाही न हो और स्थिति जल्द सामान्य हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Javra Gas Leak

Trending news

Special Train
दिसंबर में सफर होगा आसान! इन यात्रियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमटेबल
damoh murder case
… सच सामने आते ही पहुंचा जेल! गाली देने पर पड़ोसी ने किसान को मौत के घाट उतारा
Mandsaur Bulldozer action
ऐसी हरकत की… तो अंजाम यही होगा! नाबालिग का वीडियो बनाने वाले आरोपी का घर जमींदोज
NCERT book
NCERT की इतिहास पुस्तक पर विवाद, NSUI ने लगाया गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप
mp news
खंडवा में लव जिहाद! पति-पत्नी मिलकर करते थे ब्लैकमेल, हिंदू युवती को फंसाकर किया रेप
mp news
पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक, 'पसंद न आने' का दिया बहाना, अस्पताल में भर्ती
Gwalior Dacoit News
खूंखार डकैत योगी गुर्जर का सरेंडर, गर्भवती महिला के अपरहण मामले में चल रहा था फरार
MP Rajbhawan Name Change
एमपी राजभवन का बदला नाम, अब ‘लोक भवन’ के नाम से होगी राज्यपाल हेडक्वार्टर की पहचान
mp news
एमपी में हर तीसरे दिन जा रही एक जान, आवारा मवेशी संकट पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा
Barwani News
एमपी में किसानों का क्या होगा? प्याज के बाद अब केला की फसल ने निकाले आंसू