Rahikwara School News: सतना में बिजली-पानी का संकट! रहिकवारा नवोदय स्कूल के छात्रों का हाल बेहाल
Rahikwara School News: सतना में बिजली-पानी का संकट! रहिकवारा नवोदय स्कूल के छात्रों का हाल बेहाल

Rahikwara School News: जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा में छात्रों को बिजली और पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. सभी बोरवेल ड्राई हैं और 3 किमी दूर से पानी लाना पड़ता है. छात्रों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर पानी, बिजली, अध्यापक की कमी और अन्य सुविधाओं की कमी की शिकायत की है. जनरेटर होने के बावजूद सभी पंखे नहीं चल रहे हैं और यूनिफॉर्म व टैब वितरण भी लंबित हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:34 PM IST
Satna Jawahar Navodaya Vidyalaya News: जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा में छात्रों को बिजली और पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. डीई नागौद कृष्ण कुमार सेठी ने बताया कि विद्यालय के लिए स्पेशल लाइन जाती है, लेकिन दो-तीन दिन से रिले खराब था. इसे बदलवा दिया गया है. विद्यालय में जनरेटर है, लेकिन सभी पंखे नहीं चल रहे हैं, जिससे छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है.

छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने पानी की कमी और अनियमित बिजली आपूर्ति को सबसे बड़ी समस्या बताया. इसके अलावा रसायन शास्त्र के अध्यापक की कमी, पिछले तीन वर्षों से वितरित न हुए टैब और प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यवधान जैसी समस्याओं पर भी चिंता जताई है. छात्रों का कहना है कि प्राचार्य को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

सभी बोरवेल ड्राई हो चुके
विद्यालय परिसर के सभी बोरवेल ड्राई हो चुके हैं. कई बार होल कराए गए, लेकिन कहीं से पानी नहीं निकला. अब 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है. हाल ही में मोटर भी जल गई है. पंचायत की ओर से 1 से 3 टैंकर पानी भेजे जाते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से पर्याप्त पानी छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

कई समस्याओं का जिक्र
छात्रों ने कैटरिंग इंचार्ज की समय पर मीटिंग न होने और यूनिफॉर्म न मिलने जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया है. उनकी शिकायत है कि स्कूल में बेसिक सुविधाओं के अभाव के कारण पढ़ाई और रहन-सहन दोनों प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे हालात में छात्रों की चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है.

