Jee Mains Session 2 Result 2026 हुआ जारी, जानिए MP और छत्तीसगढ़ से किसने मारी बाजी

jee mains session 2 result 2026 out: NTA ने jee mains session 2 result 2026 जारी कर दिया है. छात्र अपना jee mains session 2 result 2026 इस लिंक jeemain.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. कुल 26 कैंडिडेट्स ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी 1-1 कैंडिडेट ने जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल हासिल किया है. रिजल्ट 20 अप्रैल शाम 7:40 के करीब जारी किया गया था.

एमपी और छत्तीसगढ़ के जेईई टॉपर्स

एमपी के रिद्धेश अनंत बेंडले ने जेईई मेंस सेशन 2 रिजल्ट 2026 टॉप किया है वहीं छत्तीसगढ़ के युग माहेश्वरी जेईई मेंस सेशन 2 रिजल्ट 2026 के टॉपर बने हैं. बता दें कि NTA ने एक्स पर रिजल्ट घोषित होने की आधिकारिक जानकारी शेयर की है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी उनका टॉपर मिल गया है. दोनों टॉपर्स की पूरी डिटेल जल्द ही साक्षा की जाएगी.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

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