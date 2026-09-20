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'छात्र और अंधभक्त में क्या अंतर है...', 'छात्रों की गूंज' के बाद बोले जीतू पटवारी, राहुल गांधी ने समझाया फर्क

इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि, राज्य की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की कमी और सरकारी विश्वविद्यालयों में खाली पदों को लेकर सवाल उठाए.

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Sep 20, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:00 PM IST
'छात्र और अंधभक्त में क्या अंतर है...', 'छात्रों की गूंज' के बाद बोले जीतू पटवारी, राहुल गांधी ने समझाया फर्क

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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