'छात्र और अंधभक्त में क्या अंतर है...', 'छात्रों की गूंज' के बाद बोले जीतू पटवारी, राहुल गांधी ने समझाया फर्क

राज्य चुनें
इंदौर में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम संपन्न होने के बाद रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में पत्रकार वार्ता की. इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि, 'मैं साधुवाद देता हूं, इंदौर शहर के परिवार जनों को युवा साथियों को जितनी बड़ी तादाद में बढ़-चढ़कर लाखों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए. आयोजन में जितनी जगह थी उससे चार गुना ज्यादा लोग आए. मैं समझता हूं कि यह मैसेज है पूरे देश की लिए.'
जीतू पटवारी ने कहा कि, राहुल गांधी ने देश के छात्रों की सुरक्षा की बात की, करप्शन रहित एजुकेशन की बात की. साथ ही उन्होंने अंधभक्त और छात्रों का फर्क समक्षाया, छात्र और अंधभक्त की लड़ाई क्या है. ये समझाया. पटवारी ने कहा कि, 'मैं समझता हूं राहुल यह भावना ही थी, जो आकर्षण का केंद्र था कि लाखों लोग यहां इकट्ठा हुए. खासकर बेटियां इकट्ठा हुई. इसका ही उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि यह आयोजन शहर की गरिमा के लिए पूरे प्रदेश में पूरे देश में एक मैसेज था. पूरे देश में इंदौर के कार्यक्रम की चर्चा हो रही है.
वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि, 'आप इस तरह की छोटी सोच के साथ काम मत करो, आप प्रदेश के मुखिया हो. जो मुद्दे हैं उसे पर बात करो क्यों ढाई लाख से ज्यादा शिक्षक नहीं है. इस पर चर्चा करो, आप चर्चा करो क्यों एक स्कूल में एक शिक्षक है. उसे पर चर्चा करो जो यूनिवर्सिटीज सरकारी है, उनमें 80-90% पद खाली पड़े हैं. आप उसे पर चर्चा करो कि 50% बच्चे 12वीं पास नहीं कर पा रहे हैं. 70% बच्चों ने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा.
पटवारी ने सीएम पर साधा निशाना
जीतू पटवारी ने कहा कि, जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह की बातें करना पद की गरिमा को कम करता है और यह राज्य के हित में नहीं है. जीतू पटवारी ने घोषणा की कि ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के छात्र और युवा शामिल होंगे. पार्टी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हर घर तक पहुंचेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन में मदद मिल सके और छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा सके. कांग्रेस का मानना है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है. सरकार को छात्रों को सस्ती और भ्रष्टाचार-मुक्त शिक्षा देनी चाहिए. इसके लिए पार्टी जन-जागरूकता बढ़ाने और छात्रों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी.
दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर बोले पटवारी
वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि, 'जो जीता वहीं सिकंदर है.' जो जीते उन्हें बधाई. इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा और कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया भी मौजूद रहे.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट