'छात्र और अंधभक्त में क्या अंतर है...', 'छात्रों की गूंज' के बाद बोले जीतू पटवारी, राहुल गांधी ने समझाया फर्क

पटवारी ने सीएम पर साधा निशाना

जीतू पटवारी ने कहा कि, जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह की बातें करना पद की गरिमा को कम करता है और यह राज्य के हित में नहीं है. जीतू पटवारी ने घोषणा की कि ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के छात्र और युवा शामिल होंगे. पार्टी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हर घर तक पहुंचेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन में मदद मिल सके और छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा सके. कांग्रेस का मानना ​​है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है. सरकार को छात्रों को सस्ती और भ्रष्टाचार-मुक्त शिक्षा देनी चाहिए. इसके लिए पार्टी जन-जागरूकता बढ़ाने और छात्रों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी.