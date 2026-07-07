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'मैं भील समाज का हूं, इसलिए स्कूल से निकाला...', आलीराजपुर में छात्र ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

Alirajpur News: आलीराजपुर के खण्डाला स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र लक्ष्मण ने जातीय भेदभाव के आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि उसे अलग बैठाया जाता था और स्कूल से निकालने की धमकी दी गई. कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं.

Written ByManish VaniEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:19 PM IST
'मैं भील समाज का हूं, इसलिए स्कूल से निकाला...', आलीराजपुर में छात्र ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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