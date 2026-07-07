'मैं भील समाज का हूं, इसलिए स्कूल से निकाला...', आलीराजपुर में छात्र ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

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Jobat School News: आलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र के खण्डाला स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का एक मामला जनसुनवाई में पहुंचा, जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र लक्ष्मण अपने नाना के साथ कलेक्टर से न्याय मांगने पहुंचा. बच्चे का आरोप है कि स्कूल में उसके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया और उसे पढ़ाई से भी वंचित करने की कोशिश हुई. लक्ष्मण की मां का निधन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, इसलिए उसका पालन-पोषण नाना-नानी कर रहे हैं. अब शिक्षा को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद परिवार के लिए बड़ी चिंता बन गया है.
लक्ष्मण के नाना हासम ने बताया कि बच्चा भील समाज से जुड़ा होने के कारण स्कूल में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है. उनका कहना है कि मिड-डे मील के समय उसे स्कूल की थाली नहीं दी जाती थी और घर से बर्तन लाने के लिए कहा जाता था. इतना ही नहीं, उसे अन्य बच्चों से अलग बैठाकर खाना खिलाने के आरोप भी लगाए गए हैं. परिवार का कहना है कि इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चल रहा था, जिससे बच्चा मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और स्कूल जाने से भी घबराने लगा.
परिजनों के आरोप
परिजनों ने शिकायत में यह भी कहा है कि बच्चे को छोटी-छोटी बातों पर डांटा जाता था और कभी-कभी उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. आरोप है कि उसका स्कूल बैग तक छिपा दिया जाता था. जब परिवार ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई और स्कूल में सवाल उठाए, तब कथित तौर पर बच्चे को स्कूल छोड़ने और दूसरे स्कूल में दाखिला लेने की बात कही गई. इस स्थिति से परिवार खुद को असहाय महसूस कर रहा है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है.
एक्शन में कलेक्टर
जनसुनवाई में आवेदन मिलने के बाद कलेक्टर नीतू माथुर ने मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए उसका तत्काल प्रवेश सुनिश्चित किया जाए. परिवार चाहता है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक-शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
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