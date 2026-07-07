'मैं भील समाज का हूं, इसलिए स्कूल से निकाला...', आलीराजपुर में छात्र ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

Jobat School News: आलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र के खण्डाला स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का एक मामला जनसुनवाई में पहुंचा, जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र लक्ष्मण अपने नाना के साथ कलेक्टर से न्याय मांगने पहुंचा. बच्चे का आरोप है कि स्कूल में उसके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया और उसे पढ़ाई से भी वंचित करने की कोशिश हुई. लक्ष्मण की मां का निधन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, इसलिए उसका पालन-पोषण नाना-नानी कर रहे हैं. अब शिक्षा को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद परिवार के लिए बड़ी चिंता बन गया है.