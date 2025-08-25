MP में MBBS की तैयारी करने वालों की हो गई मौज! JP नड्डा ने दिया बड़ा तोहफा, खुलेंगे इतने नए मेडिकल कॉलेज

MP News: एमपी को पीपीपी मॉडल पर चार नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, जिनके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इसके साथ ही, श्योपुर और सिंगरौली में 100-100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों का भी ई-लोकार्पण किया गया है.
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्योपुर और सिंगरौली में 100-100 एमबीबीएस सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों का ई-लोकार्पण किया. श्योपुर कॉलेज 305 करोड़ रुपये और सिंगरौली कॉलेज 242 करोड़ रुपये की लागत से बना है. साथ ही, धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. यानी अब राज्य को 4 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, जिससे एमबीबीएस छात्रों को काफी फायदा होगा.
JP नड्डा ने दिया बड़ा तोहफा
दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने श्योपुर और सिंगरौली में 100-100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों का ई-लोकार्पण भी किया.
एमपी में खुलेंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज
बता दें कि 25 अगस्त को जबलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. जेपी नड्डा ने कहा कि 'पीपीपी मोड में चार मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं. मैं आप सभी को बधाई देता हूं. मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहा है. एक समय यहां 5 मेडिकल कॉलेज थे. अब 17 सरकारी और 13 निजी मेडिकल कॉलेज खुले हैं. और अब 4 और खुलने जा रहे हैं'. बता दें कि इससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी काफी सुविधा होगी.
JP नड्डा ने एक्स पर दी जानकारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि, 'आज मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर में जनजातीय बाहुल्य जिले श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण किया. इस दौरान PPP Model पर प्रदेश के धार, बैतूल, पन्ना और कटनी जिलों में चार नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हुए. इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वय वंदना कार्ड का वितरण और स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ भी किया.'
