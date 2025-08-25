MP में MBBS की तैयारी करने वालों की हो गई मौज! JP नड्डा ने दिया बड़ा तोहफा, खुलेंगे इतने नए मेडिकल कॉलेज
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2896548
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में MBBS की तैयारी करने वालों की हो गई मौज! JP नड्डा ने दिया बड़ा तोहफा, खुलेंगे इतने नए मेडिकल कॉलेज

MP News: एमपी को पीपीपी मॉडल पर चार नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, जिनके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.  इसके साथ ही, श्योपुर और सिंगरौली में 100-100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों का भी ई-लोकार्पण किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में MBBS की तैयारी करने वालों की हो गई मौज! JP नड्डा ने दिया बड़ा तोहफा, खुलेंगे इतने नए मेडिकल कॉलेज

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्योपुर और सिंगरौली में 100-100 एमबीबीएस सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों का ई-लोकार्पण किया. श्योपुर कॉलेज 305 करोड़ रुपये और सिंगरौली कॉलेज 242 करोड़ रुपये की लागत से बना है. साथ ही, धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. यानी अब राज्य को 4 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, जिससे एमबीबीएस छात्रों को काफी फायदा होगा.

यह भी पढ़ें: अब मजदूर का बच्चा भी बन सकता है राजा! MP सरकार शिक्षा के लिए दे रही इतना पैसा

 

JP नड्डा ने दिया बड़ा तोहफा
दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने श्योपुर और सिंगरौली में 100-100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों का ई-लोकार्पण भी किया. 

यह भी पढ़ें: छतरपुर में आस्था पर वार! हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने पर बवाल, आग बबूला हुई जनता

 

एमपी में खुलेंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज
बता दें कि 25 अगस्त को जबलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. जेपी नड्डा ने कहा कि 'पीपीपी मोड में चार मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं. मैं आप सभी को बधाई देता हूं. मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहा है. एक समय यहां 5 मेडिकल कॉलेज थे. अब 17 सरकारी और 13 निजी मेडिकल कॉलेज खुले हैं. और अब 4 और खुलने जा रहे हैं'. बता दें कि इससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी काफी सुविधा होगी.

JP नड्डा ने एक्स पर दी जानकारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि, 'आज मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर में जनजातीय बाहुल्य जिले श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण किया. इस दौरान PPP Model पर प्रदेश के धार, बैतूल, पन्ना और कटनी जिलों में चार नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हुए. इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वय वंदना कार्ड का वितरण और स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ भी किया.'

 

TAGS

mp newsmadhya pradesh news in hindi

Trending news

cm kanyadan vivah yojana mp
OMG! MP में नवविवाहित जोड़ों को मिल रहा 49 हजार का चेक! सरकार दे रही पैसे
shramik scholarship mp 2025
अब मजदूर का बच्चा भी बन सकता है राजा! MP सरकार शिक्षा के लिए दे रही इतना पैसा
chhatarpur news
छतरपुर में आस्था पर वार! हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने पर बवाल, आग बबूला हुई जनता
betul news
बैतूल में जन्मी सिर जुड़ी बच्चियां, 2011 केस की आई याद; ऑस्ट्रेलिया से आए थे डॉक्टर
bhopal news
56 की उम्र में SBI की महिला अधिकारी ने रचा इतिहास, फतेह किया यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर
mp news
पिता की कैंसर से मौत, मां भी छोड़ गई, अब खेल-खेल में गई 13 साल की बच्ची की जान
chattisgarh news
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में फंसे चैतन्य बघेल को झटका! हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
surguja news
बाहर 'यूरिया नहीं है' का बोर्ड, भीतर बड़ी कालाबाजारी, कृषि विभाग ने जब्त किया खाद
mp news
'भोपाल मुसलमानों का नहीं', BJP सांसद आलोक शर्मा के बयान से बवाल, चढ़ा सियासी पारा
mp news
MPPSC परीक्षा में स्मार्ट वॉच के जरिए हो रही थी नकल, 3 लेवल की चेकिंग में फेल!
;