स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में MP को मिलेगी नई उड़ान, जबलपुर से आज होगी शुरुआत

MP News: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज जबलपुर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं. मध्य प्रदेश में आज पीपीपी मॉडल पर चार नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुबंध होगा, यह चार मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल और पन्ना जिले में होंगे. वहीं श्योपुर और सिंगरौली में बने नए मेडिकल कॉलेजों का आज लोकार्पण हो जाएगा, जिसके बाद यहां मरीजों का इलाज शुरू होगा. सीएम मोहन यादव भी जेपी नड्डा के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन अहम माना जा रहा है, क्योंकि दो नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश को मिलने जा रहे हैं.

जबलपुर में रुकेंगे जेपी नड्डा

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर में दो रुकेंगे, खास बात यह है कि यह उनकी ससुराल भी हैं, ऐसे में वह अपने परिचितों से मिलेंगे, साथ ही शाम को गौरीघाट में नर्मदाजी की महाआरती में भी शामिल होंगे. 8 लाख वय वंदना कार्डों का भी आज वितरण होगा, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ हितग्राहियों को मिलेगा. वहीं जेपी नड्डा बीजेपी का संगठन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक भी करेंगे. वह कल 26 अगस्त को दिल्ली वापस लौटेंगे, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जबलपुर में भी तैयारियां जारी है, प्रशासन भी एक्टिव बना हुआ है.

मेडिकल कॉलेज की शुरुआत

आज से श्योपुर और सिंगरौली जिले में बना मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, जबकि कटनी, धार, बैतूल और पन्ना जिले में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा, इसकी मांग भी लंबे समय से चल रही थी, जिसे सरकार ने पहले स्वीकार कर लिया था, जबकि अब इसकी शुरुआत होने जा रही है, श्योपुर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने से जिले के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा.

जेपी नड्डा जबलपुर में दूसरे अन्य कई निजी कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं. बता दें कि जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका बनर्जी जबलपुर की रहने वाली थी और उनकी सास जयश्री बनर्जी जबलपुर से दो बार बीजेपी की सांसद और विधायक रह चुकी हैं. ऐसे में जेपी नड्डा जब भी जबलपुर आते हैं तो वह ससुराल जाते हैं.

