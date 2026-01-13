Advertisement
कौन हैं जस्टिस सुजय पॉल? जो अब संभालेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट की कमान, जबलपुर से शुरू किया था करियर

Jabalpur News: मध्य प्रदेश से जुड़े जस्टिस सुजॉय पॉल कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है. वह फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में तैनात हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:21 AM IST
कौन हैं जस्टिस सुजय पॉल? जो अब संभालेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट की कमान, जबलपुर से शुरू किया था करियर

Jabalpur Justice Sujoy Paul: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सुजॉय पॉल को कलकत्ता हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है. जस्टिस सुजॉय पॉल ने अपने करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर में की थी. जस्टिस सुजॉय पॉल अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर रहे हैं. यह सिफारिश उनके न्यायिक अनुभव और काबिलियत को देखते हुए की गई है. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस सुजॉय पॉल कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे.

जबलपुर से करियर की शुरुआत
जस्टिस सुजॉय पॉल ने अपने करियर की शुरुआत जबलपुर हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर की थी. अपनी तेज़ कानूनी समझ और निष्पक्ष छवि की वजह से उन्होंने वकील के तौर पर अपने समय में जल्दी ही अपना नाम बना लिया. जटिल संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच में जज नियुक्त किया गया. 

मध्य प्रदेश से कोलकाता तक का सफर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम करते हुए उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले दिए, जिन्हें आज भी कानूनी मिसाल माना जाता है. बाद में उनका ट्रांसफर कलकत्ता हाई कोर्ट में हो गया, जहां उन्होंने एक सीनियर जज के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की. जस्टिस पॉल इंदौर बेंच के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर भी काम कर चुके हैं. एडवोकेट आनंद अग्रवाल के मुताबिक, जस्टिस पॉल को 27 मई, 2011 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर प्रमोट करने की सिफारिश की है. इस खबर से जबलपुर के न्यायिक हलकों में काफी उत्साह है.

बता दें कि जस्टिस सुजॉय पॉल का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से माना जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत जबलपुर में एक वकील के तौर पर की थी और लंबे समय तक वहीं प्रैक्टिस की, इसी वजह से वह जबलपुर और मध्य प्रदेश के न्यायिक हलकों में काफी जाने-माने हैं.

