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CJ संजीव सचदेवा का सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन, जस्टिस विवेक रूसिया संभालेंगे MP हाई कोर्ट की कमान

MP News: जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:28 PM IST
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CJ संजीव सचदेवा का सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन, जस्टिस विवेक रूसिया संभालेंगे MP हाई कोर्ट की कमान

Chief Justice Of MP High Court: सुप्रीम कोर्ट को पांच नए जज मिले हैं. कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति ने देश भर के चार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है. इस नियुक्ति सूची में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का नाम भी शामिल है, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट (SC) का जज नियुक्त किया गया है.

जस्टिस विवेक रूसिया हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस विवेक रूसिया जबलपुर के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं. कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

जानिए जस्टिस विवेक रूसिया के बारे में
जस्टिस विवेक रूसिया का जन्म 2 अगस्त 1969 को जबलपुर में हुआ था. उन्होंने अपनी B.Sc. और LL.B. की डिग्रियां प्राप्त कीं और 8 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल में एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए. उनके पिता स्वर्गीय प्रभाकर रूसिया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे. उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ताओं पी. सदाशिवन नायर, इंदिरा नायर और राजेंद्र मेनन के साथ एक सहयोगी अधिवक्ता के रूप में की थी.

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7 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
बता दें कि जस्टिस विवेक रूसिया को 7 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, और 17 मार्च 2018 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में भारत संघ की ओर से पेश होने के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु भारत सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था. 

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