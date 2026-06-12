'इसे नारी सम्मान से जोड़ना गलत...', मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने पर क्या बोलीं सीएम की बहन?

राज्य चुनें
MP Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले को लेकर नगर निगम सभापति कलावती यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलती छिपाने के लिए इस पूरे मामले को नारी सम्मान से जोड़कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है.
कलावती यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में राज्यसभा निर्वाचन के लिए तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे. जांच के दौरान पीठासीन अधिकारी को मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र में त्रुटियां मिलीं, जिसके आधार पर उनका नामांकन निरस्त किया गया. यह पूरी तरह निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या नारी सम्मान का मुद्दा नहीं है.
कांग्रेस पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी प्रत्याशी की गलती स्वीकार करने के बजाय इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. जबकि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के सम्मान के प्रति कैसा रहा है, यह देश की जनता अच्छी तरह जानती है. समय-समय पर कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं. सभापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है. भाजपा की विचारधारा महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें आगे बढ़ाने की रही है.
क्या बोलीं कलावती यादव
कलावती यादव ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने का मामला न्यायालय तक पहुंचा और वहां भी स्थिति स्पष्ट हो गई. इसलिए कांग्रेस को इस विषय पर राजनीति करने के बजाय अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए और बिना कारण दूसरों पर दोषारोपण करना उचित नहीं है. प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस से इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार बंद करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्णयों का सम्मान करने की अपील की.
कौन हैं कलावती यादव ?
उज्जैन की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कलावती यादव भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं. राजनीति में आने से पहले वे ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, लेकिन लोगों के आग्रह पर जनसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो गईं. कलावती यादव उज्जैन नगर निगम की सभापति भी रह चुकी हैं. उन्होंने 1994 से लगातार छह बार पार्षद चुनाव जीतकर एक खास रिकॉर्ड बनाया है. वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहन हैं.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!