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'इसे नारी सम्मान से जोड़ना गलत...', मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने पर क्या बोलीं सीएम की बहन?

Kalavati Yadav Statement: उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव ने राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलती छिपाने के लिए इसे नारी सम्मान से जोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:16 PM IST
'इसे नारी सम्मान से जोड़ना गलत...', मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने पर क्या बोलीं सीएम की बहन?
Image Credit: MP Rajya Sabha Election 2026

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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